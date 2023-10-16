Creative Force, 8,9 Milyon Dolarlık Finansman ve Yapay Zeka Destekli Yeniliklerle e-Ticaret İş Akışında Devrim Yaratıyor

Önemli e-ticaret perakendecileri ve markaları için yapay zeka destekli içerik operasyonları iş akışının önde gelen tedarikçisi Creative Force, en son zaferini duyurarak A Serisi finansmandan 8,9 milyon dolarlık şaşırtıcı bir rakam elde etti. Bu, posta parasının değerini 56 milyon dolara çıkarıyor. Bu turdaki yatırımcılar arasında Danimarka İhracat ve Yatırım Fonu ile Hearst Ventures yer alıyor.

Danimarka kökenli ve 2019'da kurulan Creative Force, perakendecilere yardımcı oluyor ve markalar, pazarlama girişimleri ve çevrimiçi mağazacılık için ilgi çekici içerikler oluşturmaya odaklanıyor. Şirketin gelişmiş platformu, büyük ölçekli içerik üretimini destekleyecek şekilde tasarlandı ve operasyonel verimliliği yaklaşık %30 artırdı. Creative Force'un saygın CEO'su ve kurucu ortağı Thomas Kragelund, elektronik bir etkileşimde bunun işletmelerin eşit derecede önemli diğer yönlere odaklanmasına olanak tanıdığını belirtti.

Kragelund, Creative Force'un izole sorunlu noktalara hizmet veren diğer şirketlerin odak noktasından nasıl saptığı konusundaki bakış açısını genişletti. Şirket, her şeyi kapsayan bir çözüm yaratma vizyonuyla kuruldu. Fotoğraf ve video çekimleri, rezervasyon modelleri, editoryal çalışmalar, post prodüksiyonlar ve bunların hepsini bir proje yönetimi yazılımı ve çalışma sayfaları altında bir araya getirmek gibi içerik oluşturmanın karmaşık bir işe dönüştüğü ticari girişimlerle daha büyük ölçekte işbirliği yapıyor.

Kragelund, "Bu dijital çağda, sosyal medya ve veri bağlantı hızları içerik ihtiyacını artırdı; yaratıcılık ve operasyonları tek bir platformda birleştirmek, yaratıcılığın benzersiz bir şey ürettiği ve operasyonların süreci tekrarladığı benzersiz bir kesişimdir" dedi.

Başlangıçta Creative Force, faaliyetlerini moda ve hazır giyim endüstrisine yoğunlaştırdı. Yine de 2022'deki tohum turundan bu yana, ev tadilatı, mobilya, mücevher ve bakkaliye gibi diğer çeşitli sektörlerde yıldan yıla %170'lik kayda değer bir büyümeye tanık oldu. Kragelund, bu hızlı büyüme hamlesinin Creative Force'un geliştirme ekibini ikiye katlamasına ve uzmanlaşmış bir yapay zeka ekibi oluşturmasına yol açtığını açıkladı. Şirket ayrıca Juliana Vail'i de yapay zeka kuluçka merkezi dreem.ai'nin genel müdürü olarak aramıza kattı.

Şirketin yenilikçi yaklaşımı kesinlikle doğru notu buldu. Yalnızca geçtiğimiz yıl Creative Force 10 milyondan fazla dijital yaratıcı varlığı başarıyla yönetti. Video, yazılı kopya ve illüstrasyonlar dahil olmak üzere çeşitli dijital ortamları içerir. Şirket aynı zamanda Columbia Sportswear, OTTO, ALDO, David Yurman ve Tommy Bahama gibi köklü markaları da müşterileri arasında topladı.

Son finansman turuyla toplam 17,9 milyon dolarlık yatırım toplayan Creative Force, üretken yapay zekayı platformuna entegre etmeyi, Danimarka merkez ofisini genişletmeyi ve ABD'nin Boston şehrinde yeni bir üs kurmayı hedefliyor

Teknolojik gelişimle ilgili olarak Creative Force, 2D ve 3D görüntüler ve modeller, ayrı bir fotoğraf çekimi gerektirmeden ürün görselleri ve sanal modeller oluşturmak için yapay zeka araçlarına yatırım yapmaya kararlıdır. Kragelund ayrıca bize, insan metin yazarlarının hızlı bir şekilde incelemesi, düzenlemesi ve sonuçlandırması için ürün açıklamalarının ilk taslaklarının oluşturulmasına yardımcı olan 'yardımcı pilot' aracı olarak adlandırdığı şeye de bir göz attı.

“Yapay zekanın büyük ölçekte içerik üretimindeki rolü kesin bir oyun değiştiricidir. Üretken yapay zekayı e-ticaret içerik üretimine getirmek için benzersiz bir konumdayız" dedi Kragelund. “2024 hedefimiz, Creative Force'un Avrupa'daki tanınırlığımıza benzer şekilde ABD'deki lider içerik üretme platformu olarak tanınmasıdır. Son dönemdeki finansmanımız bu amaç için gerekli kaynakları güvence altına alıyor.”

Web, mobil ve arka uç uygulamalarının akıllı ve verimli bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olan entegre bir araç olan AppMaster ile benzerliğe dikkat çekmek ilginçtir. Web uygulaması geliştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla AppMaster, tıpkı Creative Force gibi bir devrim getiriyor.

Creative Force'un ilerlemesindeki istekliliği ifade eden Hearst Ventures Genel Müdürü Megumi Ikeda, e-ticarette iş akışı yeniliğinin gerekliliğini vurguladı. “Creative Force'un platformu, müşterilerin günlük çalışma düzenlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı ve bu da onu cephaneliklerinde vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Capture One ve Adobe Photoshop gibi önemli üçüncü taraf yazılımların entegrasyonu, Creative Force'un sezgisel ve kullanıcı dostu doğasına katkıda bulunuyor." Ikeda'yı ekledi.