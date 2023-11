Creative Force rivoluziona il flusso di lavoro dell'e-commerce con un finanziamento di 8,9 milioni di dollari e innovazioni basate sull'intelligenza artificiale

Annunciando il loro ultimo trionfo, Creative Force, un eminente fornitore di flussi di lavoro operativi sui contenuti facilitati dall'intelligenza artificiale per importanti rivenditori e marchi di e-commerce, ha raccolto l'incredibile cifra di 8,9 milioni di dollari in finanziamenti di serie A. Ciò eleva il valore post-money a $ 56 milioni. Gli investitori in questo round includono il Fondo danese per l'esportazione e gli investimenti e Hearst Ventures.

Originaria della Danimarca e fondata nel 2019, Creative Force aiuta i rivenditori e i marchi a impegnarsi nella creazione di contenuti accattivanti per le loro iniziative di marketing e merchandising online. La piattaforma avanzata dell'azienda è progettata per supportare la generazione di contenuti su larga scala, migliorando l'efficienza operativa di quasi il 30%. Ciò consente alle aziende di concentrarsi su altri aspetti altrettanto importanti, ha affermato Thomas Kragelund, stimato CEO e cofondatore di Creative Force, in un'interazione elettronica.

Kragelund ha ampliato la sua prospettiva su come Creative Force si discosti dal focus di altre aziende concentrandosi su punti critici isolati. L'azienda è stata fondata con la visione di creare una soluzione onnicomprensiva. Collabora con imprese su scala più ampia, dove la generazione di contenuti è diventata un compito intricato, come realizzare riprese fotografiche e video, prenotare modelli, lavoro editoriale, post-produzioni e riunire il tutto in un software di gestione dei progetti e fogli di lavoro.

“In questa era digitale, i social media e la velocità della connessione dati hanno spinto la necessità di contenuti, unire creatività e operazioni su un’unica piattaforma è un’intersezione unica in cui la creatività genera qualcosa di unico e le operazioni ripetono il processo”, ha sottolineato Kragelund.

Inizialmente, Creative Force concentrava le sue attività nel settore della moda e dell'abbigliamento. Tuttavia, sin dal suo avvio nel 2022, ha assistito a una notevole crescita anno su anno del 170% in vari altri settori verticali come bricolage, mobili, gioielli e generi alimentari. Kragelund ha rivelato che questa rapida crescita ha portato Creative Force a raddoppiare il proprio team di sviluppo e a creare un team specializzato in intelligenza artificiale. La società ha inoltre dato il benvenuto a Juliana Vail come amministratore delegato del suo incubatore di intelligenza artificiale, dreem.ai.

L'approccio innovativo dell'azienda ha sicuramente colto nel segno. Solo nell’ultimo anno, Creative Force ha gestito con successo oltre 10 milioni di risorse creative digitali. Comprende diversi mezzi digitali tra cui video, testi scritti e illustrazioni. L'azienda ha anche acquisito tra la sua clientela marchi affermati come Columbia Sportswear, OTTO, ALDO, David Yurman e Tommy Bahama.

Raccogliendo un investimento complessivo di 17,9 milioni di dollari con il suo ultimo round di finanziamento, Creative Force mira a integrare l'intelligenza artificiale generativa nella sua piattaforma, espandere la sede centrale danese e creare una nuova base a Boston, negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, Creative Force continua a investire in strumenti di intelligenza artificiale per la creazione di immagini e modelli 2D e 3D, immagini di prodotti senza richiedere un servizio fotografico separato e modelli virtuali. Kragelund ci ha anche dato un'idea di quello che ha definito uno strumento "copilota", che aiuta a creare bozze iniziali di descrizioni di prodotto affinché i copywriter umani possano rivederle, modificarle e finalizzarle rapidamente.

“Il ruolo dell'intelligenza artificiale nella produzione di contenuti su larga scala è decisamente rivoluzionario. Siamo in una posizione unica per portare l’intelligenza artificiale generativa nella produzione di contenuti eCommerce”, ha affermato Kragelund. “Il nostro obiettivo per il 2024 è che Creative Force venga riconosciuta come la principale piattaforma di generazione di contenuti negli Stati Uniti, in modo simile al nostro riconoscimento in Europa. Il nostro recente finanziamento garantisce le risorse necessarie per questo obiettivo”.

È interessante notare la somiglianza con AppMaster, uno strumento integrato che aiuta a creare applicazioni web, mobili e backend in modo intelligente ed efficiente. Con l'obiettivo di semplificare lo sviluppo di applicazioni web, AppMaster sta portando una rivoluzione proprio come Creative Force.

Esprimendo entusiasmo per il progresso di Creative Force, Megumi Ikeda, amministratore delegato di Hearst Ventures, ha sottolineato la necessità di innovazione del flusso di lavoro nell'e-commerce. “La piattaforma di Creative Force è progettata su misura per adattarsi ai modelli di lavoro quotidiano dei clienti, rendendola uno strumento indispensabile nel loro arsenale. L’integrazione di importanti software di terze parti, come Capture One e Adobe Photoshop, si aggiunge alla natura intuitiva e facile da usare di Creative Force.” - aggiunse Ikeda.