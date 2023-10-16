Creative Force 是一家为重要电子商务零售商和品牌提供人工智能辅助内容运营工作流程的杰出提供商，宣布了他们的最新胜利，并在 A 轮融资中获得了惊人的 890 万美元。这使得融资后价值达到 5600 万美元。此轮投资方包括丹麦出口投资基金和赫斯特风险投资公司。

Creative Force 源自丹麦，成立于 2019 年，致力于帮助零售商和品牌致力于为其营销活动和在线销售创造引人入胜的内容。该公司先进的平台旨在支持大规模内容生成，将运营效率提升近30%。 Creative Force 受人尊敬的首席执行官兼联合创始人托马斯·克拉格伦德 (Thomas Kragelund) 在一次电子互动中表示，这使得企业能够专注于其他同等重要的方面。

Kragelund 扩展了他对 Creative Force 如何偏离其他公司解决孤立痛点的关注点的看法。该公司成立的愿景是创建全方位的解决方案。它与更大规模的商业企业合作，其中内容生成已升级为一项复杂的杂务——例如进行照片和视频拍摄、预订模型、编辑工作、后期制作，并将所有这些整合到项目管理软件和工作表中。

“在这个数字时代，社交媒体和数据连接速度推动了对内容的需求，将创造力和运营结合在一个单一的平台上是一个独特的交叉点，创造力产生独特的东西，而运营重复这个过程，”克拉格伦德指出。

最初，Creative Force 的业务主要针对时尚和服装行业。尽管如此，自 2022 年种子轮融资以来，它在家居装修、家具、珠宝和杂货等其他垂直领域实现了 170% 的惊人同比增长。 Kragelund 透露，这种快速增长导致 Creative Force 将其开发团队扩大了一倍，并创建了一支专业的人工智能团队。该公司还欢迎 Juliana Vail 担任其人工智能孵化器 drreem.ai 的董事总经理。

该公司的创新方法无疑是正确的。仅去年一年，Creative Force 已成功管理超过 1000 万个数字创意资产。它包括多种数字媒体，包括视频、书面副本和插图。该公司的客户还包括 Columbia Sportswear、OTTO、ALDO、David Yurman 和 Tommy Bahama 等知名品牌。

Creative Force在最新一轮融资中获得了1790万美元的总投资，旨在将生成式人工智能整合到其平台中，扩大丹麦总部并在美国波士顿设立新基地

在技​​术发展方面，Creative Force仍致力于投资用于创建2D和3D图像和模型的AI工具、无需单独拍摄的产品图像以及虚拟模型。 Kragelund 还让我们一睹他所谓的“副驾驶”工具，该工具有助于创建产品描述的初始草稿，供人工撰稿人快速审查、编辑和最终确定。

“人工智能在大规模内容制作中的作用无疑是游戏规则的改变者。我们拥有独特的优势，可以将生成式人工智能引入电子商务内容制作中。”Kragelund 说道。 “我们 2024 年的目标是让 Creative Force 被公认为美国领先的内容生成平台，类似于我们在欧洲的认可。我们最近的融资确保了实现这一目标所需的资源。”

有趣的是，我们注意到与AppMaster的相似之处，AppMaster 是一个集成工具，有助于以智能且高效的方式构建 Web、移动和后端应用程序。为了简化 Web 应用程序开发， AppMaster正在带来一场像 Creative Force 一样的革命。

赫斯特风险投资公司董事总经理池田惠表达了对 Creative Force 进步的渴望，并强调了电子商务工作流程创新的必要性。 “Creative Force 的平台专为适应客户的日常工作模式而量身定制，使其成为他们的工具库中不可或缺的工具。 Capture One 和 Adob​​e Photoshop 等关键第三方软件的集成增强了 Creative Force 的直观性和用户友好性。”池田补充道。