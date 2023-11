Creative Force, ein bedeutender Anbieter von KI-gestützten Content-Operations-Workflows für bedeutende E-Commerce-Einzelhändler und -Marken, verkündet seinen jüngsten Erfolg und hat eine unglaubliche Serie-A-Finanzierung in Höhe von 8,9 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dadurch erhöht sich der Post-Money-Wert auf 56 Millionen US-Dollar. Zu den Investoren dieser Runde gehören der dänische Export- und Investmentfonds und Hearst Ventures.

Das aus Dänemark stammende und 2019 gegründete Unternehmen Creative Force unterstützt Einzelhändler und Marken dabei, ansprechende Inhalte für ihre Marketinginitiativen und ihr Online-Merchandising zu erstellen. Die fortschrittliche Plattform des Unternehmens ist darauf ausgelegt, die Generierung groß angelegter Inhalte zu unterstützen und die betriebliche Effizienz um fast 30 % zu steigern. Dies ermöglicht es Unternehmen, sich auf andere, ebenso wichtige Aspekte zu konzentrieren, sagte Thomas Kragelund, der geschätzte CEO und Mitbegründer von Creative Force, in einer elektronischen Interaktion.

Kragelund erweiterte seine Sichtweise darauf, wie Creative Force vom Fokus anderer Unternehmen abweicht und sich auf isolierte Schwachstellen konzentriert. Das Unternehmen wurde mit der Vision gegründet, eine allumfassende Lösung zu schaffen. Es arbeitet mit Unternehmen in größerem Maßstab zusammen, bei denen die Erstellung von Inhalten zu einer komplizierten Aufgabe geworden ist – wie die Durchführung von Foto- und Videoaufnahmen, die Buchung von Modellen, redaktionelle Arbeit, Postproduktionen und die Zusammenführung aller Dinge in einer Projektmanagement-Software und Arbeitsblättern.

„In diesem digitalen Zeitalter haben soziale Medien und Datenverbindungsgeschwindigkeiten den Bedarf an Inhalten erhöht. Die Vereinigung von Kreativität und Betrieb auf einer einzigen Plattform ist eine einzigartige Schnittstelle, bei der Kreativität etwas Einzigartiges erzeugt und der Betrieb den Prozess wiederholt“, betonte Kragelund.

Zunächst konzentrierte Creative Force seine Aktivitäten auf die Mode- und Bekleidungsindustrie. Dennoch verzeichnete das Unternehmen seit seiner Startrunde im Jahr 2022 ein bemerkenswertes Wachstum von 170 % gegenüber dem Vorjahr in verschiedenen anderen Branchen wie Heimwerker, Möbel, Schmuck und Lebensmittel. Kragelund gab bekannt, dass dieser schnelle Wachstumsschub Creative Force dazu veranlasste, sein Entwicklungsteam zu verdoppeln und ein spezialisiertes KI-Team zu gründen. Das Unternehmen begrüßte außerdem Juliana Vail als Geschäftsführerin seines KI-Inkubators dreem.ai an Bord.

Der innovative Ansatz des Unternehmens hat definitiv den richtigen Ton getroffen. Allein im vergangenen Jahr hat Creative Force über 10 Millionen digitale Kreativ-Assets erfolgreich verwaltet. Es umfasst verschiedene digitale Medien, darunter Videos, schriftliche Texte und Illustrationen. Das Unternehmen hat auch etablierte Marken wie Columbia Sportswear, OTTO, ALDO, David Yurman und Tommy Bahama zu seinen Kunden zählen können.

Creative Force hat mit seiner jüngsten Finanzierungsrunde eine Gesamtinvestition von 17,9 Millionen US-Dollar eingesammelt und will generative KI in seine Plattform integrieren, den Hauptsitz in Dänemark erweitern und eine neue Basis in Boston, USA, errichten

Im Hinblick auf die technologische Entwicklung investiert Creative Force weiterhin in KI-Tools zur Erstellung von 2D- und 3D-Bildern und -Modellen, Produktbildern ohne separates Fotoshooting und virtuellen Modellen. Kragelund gab uns auch einen Einblick in das, was er als „Co-Pilot“-Tool bezeichnete, das dabei hilft, erste Entwürfe von Produktbeschreibungen zu erstellen, die menschliche Texter schnell überprüfen, bearbeiten und finalisieren können.

„Die Rolle der KI bei der Produktion von Inhalten im großen Maßstab ist definitiv bahnbrechend. Wir sind einzigartig positioniert, um generative KI in die Produktion von E-Commerce-Inhalten zu integrieren“, sagte Kragelund. „Unser Ziel für 2024 ist es, dass Creative Force als führende Content-Generierungsplattform in den USA anerkannt wird, ähnlich wie in Europa. Unsere jüngste Finanzierung sichert die notwendigen Ressourcen für dieses Ziel.“

Interessant ist die Ähnlichkeit mit AppMaster, einem integrierten Tool, das bei der intelligenten und effizienten Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen hilft. Mit dem Ziel, die Entwicklung von Webanwendungen zu rationalisieren, bringt AppMaster genau wie Creative Force eine Revolution mit sich.

Megumi Ikeda, Geschäftsführerin von Hearst Ventures, drückte ihre Begeisterung für den Fortschritt von Creative Force aus und betonte die Notwendigkeit von Workflow-Innovationen im E-Commerce. „Die Plattform von Creative Force ist auf die täglichen Arbeitsmuster der Kunden zugeschnitten und macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in ihren Arsenalen. Die Integration wichtiger Drittanbietersoftware wie Capture One und Adobe Photoshop trägt zur intuitiven und benutzerfreundlichen Natur von Creative Force bei.“ fügte Ikeda hinzu.