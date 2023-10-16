بالإعلان عن انتصارها الأخير، حصلت Creative Force، المزود البارز لسير عمل عمليات المحتوى الميسر بالذكاء الاصطناعي لتجار التجزئة والعلامات التجارية المهمة في مجال التجارة الإلكترونية، على مبلغ مذهل قدره 8.9 مليون دولار في تمويل السلسلة A. وهذا يرفع قيمة ما بعد المال إلى 56 مليون دولار. ومن بين المستثمرين في هذه الجولة صندوق التصدير والاستثمار الدنماركي وشركة هيرست فنتشرز.

تساعد Creative Force، التي نشأت في الدنمارك وتأسست في عام 2019، تجار التجزئة والعلامات التجارية على الانخراط في إنشاء محتوى جذاب لمبادراتهم التسويقية والترويج عبر الإنترنت. تم تصميم منصة الشركة المتقدمة لدعم إنشاء المحتوى على نطاق واسع، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 30٪ تقريبًا. وهذا يسمح للشركات بالتركيز على جوانب أخرى لا تقل أهمية، حسبما ذكر توماس كراجيلوند، الرئيس التنفيذي المحترم والمؤسس المشارك لشركة Creative Force، في تفاعل إلكتروني.

قام Kragelund بتوسيع وجهة نظره حول كيفية انحراف Creative Force عن تركيز الشركات الأخرى التي تلبي نقاط الضعف المعزولة. تأسست الشركة برؤية لإنشاء حل شامل. وهي تتعاون مع المؤسسات التجارية على نطاق أوسع، حيث تصاعد إنتاج المحتوى إلى عمل روتيني معقد - مثل إجراء جلسات تصوير الصور والفيديو، ونماذج الحجز، والأعمال التحريرية، وما بعد الإنتاج، وتجميع كل ذلك معًا في إطار برنامج إدارة المشروع وأوراق العمل.

وأشار كراجيلوند إلى أنه "في هذا العصر الرقمي، عززت وسائل التواصل الاجتماعي وسرعات اتصال البيانات الحاجة إلى المحتوى، ويعد توحيد الإبداع والعمليات في منصة واحدة تقاطعًا فريدًا حيث يولد الإبداع شيئًا فريدًا وتكرر العمليات العملية".

في البداية، ركزت شركة Creative Force عملياتها على صناعة الأزياء والملابس. ومع ذلك، منذ جولتها الأولية في عام 2022، شهدت نموًا ملحوظًا على أساس سنوي بنسبة 170٪ في مختلف القطاعات الأخرى مثل تحسين المنازل والأثاث والمجوهرات ومحلات البقالة. كشف Kragelund أن طفرة النمو السريعة هذه دفعت Creative Force إلى مضاعفة فريق التطوير الخاص بها وإنشاء فريق متخصص للذكاء الاصطناعي. كما رحبت الشركة أيضًا بجوليانا فيل بصفتها المدير الإداري لحاضنة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، dreem.ai.

من المؤكد أن النهج المبتكر للشركة قد حقق الهدف الصحيح. وفي العام الماضي وحده، نجحت Creative Force في إدارة أكثر من 10 ملايين من الأصول الإبداعية الرقمية. ويشمل وسائط رقمية متنوعة بما في ذلك الفيديو والنسخة المكتوبة والرسوم التوضيحية. قامت الشركة أيضًا بتجميع علامات تجارية راسخة مثل Columbia Sportswear، وOTTO، وALDO، وDavid Yurman، وTommy Bahama تحت عملائها.

بعد حصولها على استثمار إجمالي قدره 17.9 مليون دولار في جولة التمويل الأخيرة، تهدف Creative Force إلى دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصتها، وتوسيع المكتب الرئيسي في الدنمارك وإنشاء قاعدة جديدة في بوسطن بالولايات المتحدة.

فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي، تظل Creative Force ملتزمة بالاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور ونماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد، وصور المنتجات دون الحاجة إلى جلسة تصوير منفصلة، ​​ونماذج افتراضية. كما قدم لنا Kragelund لمحة عما أسماه أداة "الطيار المساعد"، والتي تساعد في إنشاء مسودات أولية لأوصاف المنتج لمؤلفي النصوص البشرية لمراجعتها وتحريرها ووضع اللمسات النهائية عليها بسرعة.

"إن دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى على نطاق واسع هو تغيير واضح لقواعد اللعبة. وقال كراجيلوند: "نحن في وضع فريد لجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إنتاج محتوى التجارة الإلكترونية". "هدفنا لعام 2024 هو أن يتم الاعتراف بـ Creative Force كمنصة رائدة لتوليد المحتوى في الولايات المتحدة، على غرار الاعتراف بنا في أوروبا. إن تمويلنا الأخير يؤمن الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ومن المثير للاهتمام ملاحظة التشابه مع AppMaster ، وهي أداة متكاملة تساعد في إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية بطريقة ذكية وفعالة. بهدف تبسيط تطوير تطبيقات الويب، يقدم AppMaster ثورة تمامًا مثل Creative Force.

معربًا عن حرصه على تقدم Creative Force، أكد ميجومي إيكيدا، المدير العام لشركة Hearst Ventures، على ضرورة ابتكار سير العمل في التجارة الإلكترونية. "تم تصميم منصة Creative Force لتلائم أنماط العمل اليومية للعملاء، مما يجعلها أداة لا غنى عنها في ترساناتهم. ويضيف تكامل برامج الطرف الثالث الرئيسية مثل Capture One وAdobe Photoshop إلى الطبيعة البديهية وسهلة الاستخدام لـ Creative Force. وأضاف إيكيدا.