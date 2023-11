Ogłaszając swój najnowszy triumf, firma Creative Force, wybitny dostawca rozwiązań do obsługi treści wspomaganych sztuczną inteligencją dla znaczących sprzedawców detalicznych i marek eCommerce, zebrała oszałamiającą kwotę 8,9 miliona dolarów w ramach finansowania serii A. Zwiększa to wartość po przekazaniu pieniędzy do 56 milionów dolarów. Inwestorami w tej rundzie są duński Fundusz Eksportowo-Inwestycyjny i Hearst Ventures.

Wywodząca się z Danii i założona w 2019 roku firma Creative Force pomaga sprzedawcom detalicznym, a markom angażować się w tworzenie angażujących treści na potrzeby swoich inicjatyw marketingowych i merchandisingu online. Zaawansowana platforma firmy została zaprojektowana z myślą o wsparciu generowania treści na dużą skalę, zwiększając efektywność operacyjną o blisko 30%. Dzięki temu firmy mogą skoncentrować się na innych, równie ważnych aspektach, stwierdził w elektronicznej interakcji Thomas Kragelund, ceniony dyrektor generalny i współzałożyciel Creative Force.

Kragelund poszerzył swoją perspektywę na temat tego, jak Creative Force odchodzi od koncentracji innych firm zajmujących się izolowanymi bolączkami. Firma powstała z wizją stworzenia kompleksowego rozwiązania. Współpracuje z przedsiębiorstwami na większą skalę, w których generowanie treści stało się skomplikowanym zadaniem – takim jak przeprowadzanie sesji zdjęciowych i wideo, rezerwowanie modeli, prace redakcyjne, postprodukcje i gromadzenie tego wszystkiego w oprogramowaniu i arkuszach do zarządzania projektami.

„W epoce cyfrowej media społecznościowe i prędkości połączeń danych zwiększyły zapotrzebowanie na treści, łącząc kreatywność i operacje na jednej platformie, co stanowi wyjątkowe skrzyżowanie, w którym kreatywność generuje coś wyjątkowego, a operacje powtarzają proces” – zauważył Kragelund.

Początkowo firma Creative Force skupiała swoją działalność na branży modowej i odzieżowej. Mimo to od rundy zalążkowej w 2022 r. firma odnotowała niezwykły wzrost o 170% rok do roku w różnych innych branżach, takich jak remonty, meble, biżuteria i artykuły spożywcze. Kragelund ujawnił, że ten szybki impuls wzrostu doprowadził firmę Creative Force do podwojenia zespołu programistów i stworzenia wyspecjalizowanego zespołu ds. sztucznej inteligencji. Firma powitała także Julianę Vail na pokładzie jako dyrektor zarządzającą inkubatora sztucznej inteligencji dreem.ai.

Innowacyjne podejście firmy zdecydowanie trafiło w sedno. Tylko w zeszłym roku firma Creative Force z powodzeniem zarządzała ponad 10 milionami cyfrowych zasobów kreatywnych. Obejmuje różnorodne media cyfrowe, w tym wideo, kopie pisemne i ilustracje. Firma pozyskała także uznane marki, takie jak Columbia Sportswear, OTTO, ALDO, David Yurman i Tommy Bahama.

Pozyskując całkowitą inwestycję w wysokości 17,9 miliona dolarów w ostatniej rundzie finansowania, firma Creative Force zamierza zintegrować generatywną sztuczną inteligencję ze swoją platformą, rozbudowując główną siedzibę w Danii i tworząc nową bazę w Bostonie w USA

Jeśli chodzi o rozwój technologiczny, Creative Force w dalszym ciągu inwestuje w narzędzia AI do tworzenia obrazów i modeli 2D i 3D, zdjęć produktów bez konieczności oddzielnej sesji zdjęciowej oraz modeli wirtualnych. Kragelund dał nam także wgląd w coś, co nazwał narzędziem „drugiego pilota”, które pomaga w tworzeniu wstępnych wersji roboczych opisów produktów, dzięki czemu copywriterzy mogą szybko je przeglądać, edytować i finalizować.

„Rola sztucznej inteligencji w tworzeniu treści na dużą skalę zdecydowanie zmienia zasady gry. Mamy wyjątkową pozycję, aby wprowadzić generatywną sztuczną inteligencję do produkcji treści eCommerce” – powiedział Kragelund. „Naszym celem na rok 2024 jest uznanie Creative Force za wiodącą platformę generowania treści w USA, podobnie jak w Europie. Nasze niedawne finansowanie zabezpiecza niezbędne zasoby do osiągnięcia tego celu.”

Warto zauważyć podobieństwo do AppMaster, zintegrowanego narzędzia, które pomaga w inteligentnym i wydajnym budowaniu aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Mając na celu usprawnienie tworzenia aplikacji internetowych, AppMaster wprowadza rewolucję, podobnie jak Creative Force.

Wyrażając zapał do postępu Creative Force, Megumi Ikeda, dyrektor zarządzająca w Hearst Ventures, podkreśliła konieczność innowacji w zakresie przepływu pracy w handlu elektronicznym. „Platforma Creative Force jest dostosowana do codziennych schematów pracy klientów, co czyni ją niezbędnym narzędziem w ich arsenale. Integracja kluczowego oprogramowania innych firm, takiego jak Capture One i Adobe Photoshop, zwiększa intuicyjność i przyjazność dla użytkownika charakteru Creative Force. dodał Ikeda.