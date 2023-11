Bij de aankondiging van hun laatste triomf heeft Creative Force, een vooraanstaande leverancier van AI-gefaciliteerde workflows voor contentoperaties voor belangrijke e-commerceretailers en -merken, maar liefst 8,9 miljoen dollar aan Series A-financiering binnengehaald. Dit verhoogt de post-geldwaarde tot $ 56 miljoen. Tot de investeerders in deze ronde behoren het Deense Export- en Investeringsfonds en Hearst Ventures.

Creative Force, afkomstig uit Denemarken en opgericht in 2019, helpt retailers en merken zich te verdiepen in het creëren van boeiende inhoud voor hun marketinginitiatieven en online merchandising. Het geavanceerde platform van het bedrijf is ontworpen om grootschalige contentgeneratie te ondersteunen, waardoor de operationele efficiëntie met bijna 30% wordt verbeterd. Hierdoor kunnen bedrijven zich concentreren op andere, even belangrijke aspecten, aldus Thomas Kragelund, de gewaardeerde CEO en medeoprichter van Creative Force, in een elektronische interactie.

Kragelund breidde zijn perspectief uit op hoe Creative Force afwijkt van de focus van andere bedrijven die zich richten op geïsoleerde pijnpunten. Het bedrijf werd opgericht met de visie om een ​​allesomvattende oplossing te creëren. Het werkt op grotere schaal samen met zakelijke ondernemingen, waar het genereren van inhoud is geëscaleerd tot een ingewikkeld karwei – zoals het uitvoeren van foto- en video-opnames, het boeken van modellen, redactioneel werk, postproducties en het samenbrengen ervan onder projectmanagementsoftware en werkbladen.

“In dit digitale tijdperk hebben de snelheden van sociale media en dataverbindingen de behoefte aan inhoud vergroot. Het verenigen van creativiteit en activiteiten op één platform is een uniek kruispunt waar creativiteit iets unieks genereert en operaties het proces herhalen”, aldus Kragelund.

Aanvankelijk concentreerde Creative Force zijn activiteiten op de mode- en kledingindustrie. Toch was het sinds de startronde in 2022 getuige van een opmerkelijke groei op jaarbasis van 170% in verschillende andere branches, zoals woningverbetering, meubels, sieraden en boodschappen. Kragelund onthulde dat deze snelle groeispurt Creative Force ertoe bracht zijn ontwikkelingsteam te verdubbelen en een gespecialiseerd AI-team op te richten. Het bedrijf verwelkomde ook Juliana Vail aan boord als algemeen directeur van zijn AI-incubator, dreem.ai.

De innovatieve aanpak van het bedrijf heeft absoluut de juiste snaar geraakt. Alleen al het afgelopen jaar heeft Creative Force met succes meer dan 10 miljoen digitale creatieve assets beheerd. Het omvat diverse digitale media, waaronder video, geschreven teksten en illustraties. Het bedrijf heeft ook gevestigde merken als Columbia Sportswear, OTTO, ALDO, David Yurman en Tommy Bahama onder zijn klantenkring.

Creative Force heeft met de laatste financieringsronde een totale investering van $17,9 miljoen binnengehaald en streeft ernaar generatieve AI in zijn platform te integreren, het hoofdkantoor in Denemarken uit te breiden en een nieuwe basis op te zetten in Boston, VS.

Wat de technologische ontwikkeling betreft, blijft Creative Force zich inzetten voor investeringen in AI-tools voor het maken van 2D- en 3D-afbeeldingen en -modellen, productafbeeldingen zonder dat een aparte fotoshoot nodig is, en virtuele modellen. Kragelund gaf ons ook een kijkje in wat hij een 'co-piloot'-tool noemde, die helpt bij het maken van eerste concepten van productbeschrijvingen, zodat menselijke copywriters deze snel kunnen beoordelen, bewerken en afronden.

“De rol van AI bij de productie van content op grote schaal is een duidelijke gamechanger. We bevinden ons in een unieke positie om generatieve AI te integreren in de productie van e-commerce-inhoud”, aldus Kragelund. “Ons doel voor 2024 is dat Creative Force wordt erkend als het toonaangevende platform voor het genereren van content in de VS, vergelijkbaar met onze erkenning in Europa. Onze recente financiering stelt de noodzakelijke middelen voor dit doel veilig.”

Het is interessant om overeenkomsten op te merken met AppMaster, een geïntegreerde tool die helpt bij het op een slimme en efficiënte manier bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties. Met als doel de ontwikkeling van webapplicaties te stroomlijnen, brengt AppMaster net als Creative Force een revolutie teweeg.

Megumi Ikeda, Managing Director bij Hearst Ventures, uitte zijn enthousiasme over de vooruitgang van Creative Force en benadrukte de noodzaak van workflow-innovatie in e-commerce. “Het platform van Creative Force is afgestemd op de dagelijkse werkpatronen van klanten, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is in hun arsenaal. De integratie van belangrijke software van derden, zoals Capture One en Adobe Photoshop, draagt ​​bij aan het intuïtieve en gebruiksvriendelijke karakter van Creative Force.” voegde Ikeda toe.