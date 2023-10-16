Creative Force меняет рабочий процесс электронной коммерции благодаря финансированию в размере 8,9 миллиона долларов и инновациям на основе искусственного интеллекта

Объявляя о своем последнем триумфе, Creative Force, выдающийся поставщик рабочих процессов с контентом с помощью искусственного интеллекта для крупных ритейлеров и брендов электронной коммерции, получила ошеломляющую сумму в 8,9 миллиона долларов США в рамках финансирования серии А. Это увеличивает итоговую сумму до 56 миллионов долларов. В число инвесторов в этом раунде входят Датский экспортно-инвестиционный фонд и Hearst Ventures.

Компания Creative Force, родом из Дании и основанная в 2019 году, помогает ритейлерам и брендам заниматься созданием привлекательного контента для своих маркетинговых инициатив и онлайн-мерчендайзинга. Передовая платформа компании предназначена для поддержки крупномасштабной генерации контента, повышая операционную эффективность почти на 30%. «Это позволяет предприятиям сконцентрироваться на других, не менее важных аспектах», — заявил Томас Крагелунд, уважаемый генеральный директор и соучредитель Creative Force, в ходе электронного взаимодействия.

Крагелунд расширил свой взгляд на то, как Creative Force отклоняется от фокуса других компаний, обслуживающих отдельные болевые точки. Компания была основана с целью создания комплексного решения. Он сотрудничает с бизнес-предприятиями в более широком масштабе, где создание контента превратилось в сложную рутинную работу, например проведение фото- и видеосъемок, бронирование моделей, редакционную работу, постпродакшн и объединение всего этого в рамках программного обеспечения и рабочих таблиц для управления проектами.

«В наш век цифровых технологий социальные сети и скорость передачи данных вызвали потребность в контенте, объединение творчества и операций на единой платформе — это уникальное пересечение, где творчество порождает что-то уникальное, а операции повторяют этот процесс», — отметил Крагелунд.

Первоначально Creative Force сосредоточила свою деятельность на индустрии моды и одежды. Тем не менее, с момента своего начального раунда в 2022 году он стал свидетелем замечательного годового роста на 170% в различных других вертикалях, таких как обустройство дома, мебель, ювелирные изделия и продукты питания. Крагелунд сообщил, что этот быстрый скачок роста заставил Creative Force удвоить команду разработчиков и создать специализированную команду по искусственному интеллекту. Компания также приветствовала Джулиану Вейл в качестве управляющего директора инкубатора искусственного интеллекта dreem.ai.

Инновационный подход компании определенно попал в правильную ноту. Только за последний год Creative Force успешно управляла более чем 10 миллионами цифровых творческих активов. Он включает в себя разнообразные цифровые носители, включая видео, письменные копии и иллюстрации. Компания также привлекла к своей клиентуре такие известные бренды, как Columbia Sportswear, OTTO, ALDO, David Yurman и Tommy Bahama.

Получив общий объем инвестиций в размере 17,9 миллионов долларов США в рамках своего последнего раунда финансирования, Creative Force стремится интегрировать генеративный искусственный интеллект в свою платформу, расширить головной офис в Дании и создать новую базу в Бостоне, США.

Что касается технологического развития, Creative Force по-прежнему стремится инвестировать в инструменты искусственного интеллекта для создания 2D- и 3D-изображений и моделей, изображений продуктов без отдельной фотосессии и виртуальных моделей. Крагелунд также дал нам представление о том, что он назвал инструментом «второго пилота», который помогает создавать первоначальные проекты описаний продуктов, которые копирайтеры могут быстро просмотреть, отредактировать и доработать.

«Роль искусственного интеллекта в производстве контента в больших масштабах определенно меняет правила игры. Мы располагаем уникальными возможностями для внедрения генеративного искусственного интеллекта в производство контента для электронной коммерции», — сказал Крагелунд. «Наша цель на 2024 год — добиться признания Creative Force ведущей платформой для создания контента в США, аналогично нашему признанию в Европе. Наше недавнее финансирование обеспечивает необходимые ресурсы для этой цели».

Интересно отметить сходство с AppMaster, интегрированным инструментом, который помогает разумно и эффективно создавать веб-, мобильные и серверные приложения. AppMaster как и Creative Force, совершает революцию, стремясь упростить разработку веб-приложений.

Выразив стремление к развитию Creative Force, Мегуми Икеда, управляющий директор Hearst Ventures, подчеркнула необходимость инноваций в рабочих процессах в электронной коммерции. «Платформа Creative Force адаптирована к повседневным условиям работы клиентов, что делает ее незаменимым инструментом в их арсенале. Интеграция ключевого стороннего программного обеспечения, такого как Capture One и Adobe Photoshop, делает Creative Force интуитивно понятным и удобным для пользователя». добавил Икеда.