Microsoft a annoncé la sortie prochaine de son dernier service basé sur le cloud, Microsoft Dev Box. Prévu pour une disponibilité générale en juillet, Dev Box permet aux développeurs de créer facilement et à la demande des postes de travail Windows spécifiques à un projet et gérés de manière centralisée. Le service est actuellement disponible en avant-première, et plus de 9 000 ingénieurs Microsoft l'utilisent déjà dans différentes divisions, notamment les équipes Azure et Windows.

En fournissant des postes de travail de développement préconfigurés hébergés sur le nuage Azure, Microsoft Dev Box vise à permettre aux développeurs de démarrer rapidement de nouveaux projets ou de gérer des projets existants, sans avoir à configurer individuellement des machines locales. Les postes de travail hébergés dans le nuage sont accessibles à partir d'une gamme d'appareils, tels que Windows, macOS, iOS et Android, ce qui offre une certaine flexibilité aux utilisateurs ayant des configurations diverses.

Dev Box prend en charge l'utilisation de n'importe quel outil de développement pouvant fonctionner sur Windows ou Windows Subsystem for Linux, s'adaptant ainsi à un large éventail de flux de travail. Les développeurs peuvent choisir des unités de stockage très puissantes pour exécuter des charges de travail à forte intensité de calcul et de mémoire.

Pour simplifier le processus de démarrage avec Dev Box, plusieurs images de démarrage destinées aux développeurs sont disponibles sur Azure Marketplace. Il s'agit notamment du client Windows pour les développeurs, de Visual Studio 2019 et de Visual Studio 2022. Ces images peuvent être utilisées telles quelles ou servir d'images de base pour une personnalisation plus poussée, en fonction des exigences de chaque projet.

En plus de l'aperçu public actuellement disponible, Microsoft a également introduit un aperçu privé pour les personnalisations Dev Box. Ces capacités de configuration en tant que code permettent aux équipes de développement de personnaliser facilement les images de base en y incorporant des outils, des fichiers sources, des binaires et des caches par le biais de fichiers de configuration YAML. Cette fonctionnalité offre encore plus de flexibilité et de possibilités de personnalisation pour répondre aux besoins de divers projets de développement.

Avec la croissance continue des plateformes de développement et l'adoption croissante des technologies basées sur le cloud, Microsoft Dev Box est un pas en avant pour répondre aux besoins des développeurs dans différents secteurs. L'introduction de ce service est parallèle à la croissance d'autres plateformes populaires low-code et no-code telles qu'AppMaster, qui facilitent le développement rapide d'applications web, mobiles et backend avec un minimum d'expertise en codage.

Alors que Microsoft s'apprête à lancer Dev Box auprès du grand public en juillet, les développeurs peuvent s'attendre à une approche plus rationnelle et plus souple de la gestion de leurs postes de travail sous Windows. La nature accessible et personnalisable de Dev Box aidera les développeurs à rester productifs et à optimiser leur flux de travail dans l'environnement de développement rapide d'aujourd'hui.