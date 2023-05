Microsoft ha annunciato l'imminente rilascio del suo ultimo servizio basato su cloud, Microsoft Dev Box. Previsto per la disponibilità generale a luglio, Dev Box consente agli sviluppatori di creare facilmente stazioni di lavoro basate su Windows, specifiche per il progetto e gestite centralmente, su richiesta. Il servizio è attualmente disponibile in anteprima e più di 9.000 ingegneri Microsoft lo utilizzano già in diverse divisioni, tra cui i team Azure e Windows.

Fornendo postazioni di sviluppo preconfigurate ospitate sul cloud Azure, Microsoft Dev Box mira a consentire agli sviluppatori di avviare rapidamente nuovi progetti o gestire quelli esistenti, senza dover configurare individualmente le macchine locali. Le workstation ospitate nel cloud sono accessibili da una serie di dispositivi, come Windows, macOS, iOS e Android, offrendo flessibilità agli utenti con configurazioni diverse.

Dev Box supporta l'uso di qualsiasi strumento di sviluppo in grado di funzionare su Windows o su Windows Subsystem for Linux, consentendo di gestire un'ampia gamma di flussi di lavoro. Gli sviluppatori possono scegliere tra SKU ad alta potenza per eseguire carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo e di memoria.

Per semplificare il processo di avvio di Dev Box, nell'Azure Marketplace sono disponibili diverse immagini di avvio incentrate sugli sviluppatori. Queste includono Windows client per sviluppatori, Visual Studio 2019 e Visual Studio 2022. Queste immagini possono essere utilizzate come tali o come immagini di base per ulteriori personalizzazioni, a seconda dei requisiti dei singoli progetti.

Oltre all'anteprima pubblica attualmente disponibile, Microsoft ha introdotto anche un'anteprima privata per le personalizzazioni Dev Box. Queste funzionalità di configurazione come codice consentono ai team di sviluppo di personalizzare facilmente le immagini di base incorporando strumenti, file sorgente, binari e cache tramite file di configurazione YAML. Questa funzione offre una flessibilità e possibilità di personalizzazione ancora maggiori per soddisfare le esigenze di diversi progetti di sviluppo.

Con la continua crescita delle piattaforme di sviluppo e la crescente adozione di tecnologie basate sul cloud, Microsoft Dev Box rappresenta un passo avanti per rispondere alle esigenze degli sviluppatori di vari settori. L'introduzione del servizio va di pari passo con la crescita di altre popolari piattaforme low-code e no-code come AppMaster, che facilitano il rapido sviluppo di applicazioni web, mobili e backend con una minima esperienza di codifica.

Mentre Microsoft si prepara a distribuire Dev Box al pubblico in generale a luglio, gli sviluppatori possono aspettarsi un approccio più agile e semplificato alla gestione delle loro workstation basate su Windows. La natura accessibile e personalizzabile di Dev Box aiuterà gli sviluppatori a rimanere produttivi e a ottimizzare il loro flusso di lavoro nel frenetico ambiente di sviluppo di oggi.