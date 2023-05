Microsoft heeft aangekondigd dat zijn nieuwste clouddienst, Microsoft Dev Box, binnenkort beschikbaar komt. Dev Box, die in juli algemeen beschikbaar zal zijn, stelt ontwikkelaars in staat om op eenvoudige wijze projectspecifieke, centraal beheerde, op Windows gebaseerde werkstations te creëren. De dienst is momenteel beschikbaar voor preview, en meer dan 9.000 Microsoft engineers maken er al gebruik van in verschillende divisies, waaronder Azure en Windows teams.

Door vooraf geconfigureerde ontwikkelwerkstations aan te bieden die worden gehost in de Azure-cloud, wil Microsoft Dev Box ontwikkelaars in staat stellen snel nieuwe projecten te starten of bestaande projecten te beheren, zonder dat ze zelf lokale machines hoeven te configureren. De in de cloud gehoste werkstations zijn toegankelijk vanaf een reeks apparaten, zoals Windows, macOS, iOS en Android, wat flexibiliteit biedt voor gebruikers met uiteenlopende opstellingen.

Dev Box ondersteunt het gebruik van elke ontwikkeltool die kan draaien op Windows of Windows Subsystem for Linux, waardoor een breed scala aan workflows mogelijk is. Ontwikkelaars kunnen kiezen uit krachtige SKU's voor rekenintensieve en geheugenintensieve workloads.

Om het proces om aan de slag te gaan met Dev Box te vereenvoudigen, zijn verschillende op ontwikkelaars gerichte starter images beschikbaar in de Azure Marketplace. Deze omvatten Windows client voor ontwikkelaars, Visual Studio 2019 en Visual Studio 2022. Deze images kunnen worden gebruikt op een as-is basis of dienen als basis images voor verdere aanpassing, afhankelijk van individuele projectvereisten.

Naast de momenteel beschikbare publieke preview heeft Microsoft ook een private preview geïntroduceerd voor Dev Box Customizations. Met deze configure-as-code-mogelijkheden kunnen ontwikkelteams eenvoudig basis-images aanpassen door tools, bronbestanden, binaries en caches op te nemen via YAML-configuratiebestanden. Deze functie biedt nog meer flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden om te voldoen aan de behoeften van uiteenlopende ontwikkelingsprojecten.

Met de voortdurende groei van ontwikkelingsplatforms en de toenemende adoptie van cloud-gebaseerde technologieën is Microsoft Dev Box een stap voorwaarts om tegemoet te komen aan de behoeften van ontwikkelaars in verschillende sectoren. De introductie van de dienst loopt parallel aan de groei van andere populaire low-code en no-code platforms zoals AppMaster, die de snelle ontwikkeling van web-, mobiele en back-end applicaties met minimale coderingsexpertise mogelijk maken.

Nu Microsoft zich opmaakt om Dev Box in juli uit te rollen voor het grote publiek, kunnen ontwikkelaars een meer gestroomlijnde, flexibele aanpak verwachten voor het beheer van hun Windows-gebaseerde werkstations. Het toegankelijke en aanpasbare karakter van Dev Box zal ontwikkelaars helpen productief te blijven en hun workflow te optimaliseren in de huidige snelle ontwikkelomgeving.