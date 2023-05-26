微软宣布即将发布其最新的基于云的服务--Microsoft Dev Box。Dev Box计划于7月全面上市，它使开发者能够根据需要轻松地创建特定项目的、集中管理的、基于Windows的工作站。该服务目前可供预览，已有9000多名微软工程师在不同部门使用该服务，包括Azure和Windows团队。

通过提供托管在Azure云上的预配置开发工作站，微软Dev Box旨在使开发人员能够快速启动新项目或管理现有项目，而不必单独配置本地机器。云端托管的工作站可以从一系列设备访问，如Windows、macOS、iOS和Android，为具有不同设置的用户提供灵活性。

Dev Box支持使用任何可在Windows或Windows Subsystem for Linux上运行的开发工具，以适应广泛的工作流程。开发人员可以选择高功率的SKU来运行计算密集型和内存密集型工作负载。

为了简化Dev Box的入门过程，Azure Marketplace提供了几个以开发者为重点的启动镜像。这些包括面向开发者的Windows客户端、Visual Studio 2019和Visual Studio 2022。这些镜像可以按原样使用，也可以作为进一步定制的基础镜像，这取决于各个项目的要求。

除了目前可用的公开预览，微软还推出了Dev Box定制的私人预览。这些 "配置即代码 "功能使开发团队能够通过YAML配置文件纳入工具、源文件、二进制文件和缓存来轻松定制基础镜像。这一功能提供了更大的灵活性和定制的可能性，以满足不同开发项目的需求。

随着开发平台的持续增长和对基于云的技术的日益采用，微软Dev Box在解决各行业开发者的需求方面向前迈出了一步。该服务的推出与其他流行的low-code 和no-code 平台（如AppMaster）的增长同步，这些平台促进了以最少的编码专业知识快速开发网络、移动和后端应用程序。

随着微软准备在7月向公众推出Dev Box，开发者可以期待一个更加精简、敏捷的方法来管理他们基于Windows的工作站。Dev Box的可访问性和可定制性将帮助开发者在当今快节奏的开发环境中保持生产力并优化他们的工作流程。