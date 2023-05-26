أعلنت Microsoft عن الإصدار القادم لأحدث خدماتها المستندة إلى السحابة ، Microsoft Dev Box . من المقرر أن يتوفر Dev Box بشكل عام في يوليو ، وهو يتيح للمطورين إنشاء محطات عمل خاصة بالمشروع ومدارة مركزيًا ومستندة إلى Windows عند الطلب بسهولة. الخدمة متاحة حاليًا للمعاينة ، مع أكثر من 9000 مهندس من Microsoft يستخدمونها بالفعل في أقسام مختلفة ، بما في ذلك فرق Azure و Windows.

يهدف Microsoft Dev Box إلى تمكين المطورين من بدء مشاريع جديدة بسرعة أو إدارة المشاريع الحالية ، دون الحاجة إلى تكوين الأجهزة المحلية بشكل فردي ، وذلك من خلال توفير محطات عمل تطوير مُكوّنة مسبقًا ومستضافة على سحابة Azure. يمكن الوصول إلى محطات العمل المستضافة على السحابة من مجموعة من الأجهزة ، مثل Windows و macOS و iOS و Android ، مما يوفر المرونة للمستخدمين الذين لديهم إعدادات متنوعة.

يدعم Dev Box استخدام أي أداة تطوير يمكن تشغيلها على نظام Windows أو Windows الفرعي لنظام Linux ، مع استيعاب مجموعة كبيرة من مهام سير العمل. يمكن للمطورين الاختيار من بين وحدات SKU عالية الطاقة لتشغيل أحمال عمل كثيفة الاستخدام للذاكرة والذاكرة.

لتبسيط عملية بدء استخدام Dev Box ، تتوفر العديد من صور المبتدئين التي تركز على المطورين في Azure Marketplace. يتضمن ذلك عميل Windows للمطورين و Visual Studio 2019 و Visual Studio 2022. يمكن استخدام هذه الصور على أساس أنها كما هي أو تعمل كصور أساسية لمزيد من التخصيص ، اعتمادًا على متطلبات المشروع الفردية.

بالإضافة إلى المعاينة العامة المتاحة حاليًا ، قدمت Microsoft أيضًا معاينة خاصة لتخصيصات Dev Box. تمكّن إمكانيات التكوين كرمز هذه فرق التطوير من تخصيص الصور الأساسية بسهولة من خلال دمج الأدوات والملفات المصدر والثنائيات وذاكرة التخزين المؤقت عبر ملفات تكوين YAML. توفر هذه الميزة قدرًا أكبر من المرونة وإمكانيات التخصيص لتلبية احتياجات مشاريع التطوير المتنوعة.

مع النمو المستمر لمنصات التطوير وزيادة اعتماد التقنيات القائمة على السحابة ، يعد Microsoft Dev Box خطوة إلى الأمام في تلبية احتياجات المطورين في مختلف الصناعات. يوازي تقديم الخدمة نمو الأنظمة الأساسية الشائعة الأخرى low-code no-code مثل AppMaster ، والتي تسهل التطوير السريع لتطبيقات الويب والجوال والخلفية بأقل خبرة في الترميز.

بينما تستعد Microsoft لطرح Dev Box للجمهور في يوليو ، يمكن للمطورين توقع نهج أكثر انسيابية ومرونة لإدارة محطات العمل المستندة إلى Windows. ستساعد الطبيعة التي يمكن الوصول إليها والقابلة للتخصيص لـ Dev Box المطورين على البقاء منتجين وتحسين سير العمل في بيئة التطوير السريعة اليوم.