Microsoft, en son bulut tabanlı hizmeti Microsoft Dev Box'ın yakında yayınlanacağını duyurdu. Temmuz ayında genel kullanıma sunulması planlanan Dev Box, geliştiricilerin talep üzerine kolayca projeye özel, merkezi olarak yönetilen, Windows tabanlı iş istasyonları oluşturmasına olanak tanır. Azure ve Windows ekipleri de dahil olmak üzere farklı bölümlerde zaten kullanan 9.000'den fazla Microsoft mühendisi ile hizmet şu anda ön izleme için kullanılabilir.

Microsoft Dev Box, Azure bulutunda barındırılan önceden yapılandırılmış geliştirme iş istasyonları sağlayarak, geliştiricilerin yerel makineleri ayrı ayrı yapılandırmak zorunda kalmadan hızlı bir şekilde yeni projeler başlatmasını veya mevcut projeleri yönetmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bulutta barındırılan iş istasyonlarına Windows, macOS, iOS ve Android gibi çeşitli cihazlardan erişilebilir ve farklı kurulumlara sahip kullanıcılar için esneklik sunar.

Dev Box, çok çeşitli iş akışlarını barındıran, Windows veya Linux için Windows Alt Sisteminde çalışabilen herhangi bir geliştirme aracının kullanımını destekler. Geliştiriciler, yoğun bilgi işlem ve bellek açısından yoğun iş yüklerini çalıştırmak için yüksek güçlü SKU'lar arasından seçim yapabilir.

Dev Box'ı kullanmaya başlama sürecini basitleştirmek için Azure Marketi'nde geliştirici odaklı birkaç başlangıç görüntüsü mevcuttur. Bunlara geliştiriciler için Windows istemcisi, Visual Studio 2019 ve Visual Studio 2022 dahildir. Bu görüntüler olduğu gibi kullanılabilir veya bireysel proje gereksinimlerine bağlı olarak daha fazla özelleştirme için temel görüntüler olarak kullanılabilir.

Şu anda mevcut olan genel önizlemeye ek olarak Microsoft, Dev Box Özelleştirmeleri için özel bir önizleme de sunmuştur. Bu kod olarak yapılandırma özellikleri, geliştirme ekiplerinin araçları, kaynak dosyaları, ikili dosyaları ve önbellekleri YAML yapılandırma dosyaları aracılığıyla birleştirerek temel görüntüleri kolayca özelleştirmesini sağlar. Bu özellik, çeşitli geliştirme projelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla esneklik ve özelleştirme olanakları sunar.

Geliştirme platformlarının sürekli büyümesi ve bulut tabanlı teknolojilerin giderek daha fazla benimsenmesiyle Microsoft Dev Box, çeşitli sektörlerdeki geliştiricilerin ihtiyaçlarını karşılamada ileriye doğru bir adımdır. Hizmetin tanıtımı, minimum kodlama uzmanlığıyla web, mobil ve arka uç uygulamalarının hızlı gelişimini kolaylaştıran AppMaster gibi diğer popüler low-code ve no-code platformların büyümesine paraleldir.

Microsoft, Dev Box'ı Temmuz ayında genel kullanıma sunmaya hazırlanırken, geliştiriciler Windows tabanlı iş istasyonlarını yönetmek için daha modern ve çevik bir yaklaşım bekleyebilirler. Dev Box'ın erişilebilir ve özelleştirilebilir doğası, geliştiricilerin üretken kalmasına ve günümüzün hızlı geliştirme ortamında iş akışlarını optimize etmesine yardımcı olacaktır.