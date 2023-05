A Microsoft anunciou o próximo lançamento do seu mais recente serviço baseado na nuvem, o Microsoft Dev Box. Com disponibilidade geral prevista para Julho, o Dev Box permite aos programadores criar facilmente estações de trabalho específicas para projectos, geridas centralmente e baseadas no Windows, a pedido. O serviço está actualmente disponível para pré-visualização, sendo que mais de 9.000 engenheiros da Microsoft já o utilizam em diferentes divisões, incluindo as equipas Azure e Windows.

Ao fornecer estações de trabalho de desenvolvimento pré-configuradas alojadas na nuvem Azure, o Microsoft Dev Box visa capacitar os programadores para iniciarem rapidamente novos projectos ou gerirem os existentes, sem terem de configurar individualmente as máquinas locais. As estações de trabalho alojadas na nuvem podem ser acedidas a partir de uma série de dispositivos, como o Windows, macOS, iOS e Android, oferecendo flexibilidade aos utilizadores com configurações diversas.

A Dev Box suporta a utilização de qualquer ferramenta de desenvolvimento que possa ser executada no Windows ou no Windows Subsystem for Linux, acomodando uma vasta gama de fluxos de trabalho. Os desenvolvedores podem escolher entre SKUs de alta potência para executar cargas de trabalho com uso intensivo de computação e memória.

Para simplificar o processo de arranque com o Dev Box, estão disponíveis no Azure Marketplace várias imagens iniciais centradas no programador. Estas incluem o cliente Windows para programadores, o Visual Studio 2019 e o Visual Studio 2022. Essas imagens podem ser usadas no estado em que se encontram ou servir como imagens de base para personalização adicional, dependendo dos requisitos individuais do projeto.

Para além da pré-visualização pública atualmente disponível, a Microsoft também introduziu uma pré-visualização privada para as Personalizações Dev Box. Estas capacidades de configuração como código permitem que as equipas de desenvolvimento personalizem facilmente as imagens de base, incorporando ferramentas, ficheiros de origem, binários e caches através de ficheiros de configuração YAML. Este recurso oferece ainda mais flexibilidade e possibilidades de personalização para atender às necessidades de diversos projetos de desenvolvimento.

Com o crescimento contínuo das plataformas de desenvolvimento e a crescente adopção de tecnologias baseadas na nuvem, o Microsoft Dev Box é um passo em frente na resposta às necessidades dos programadores de várias indústrias. A introdução do serviço é paralela ao crescimento de outras plataformas populares low-code e no-code como o AppMaster, que facilitam o desenvolvimento rápido de aplicações Web, móveis e de backend com conhecimentos mínimos de codificação.

À medida que a Microsoft se prepara para lançar o Dev Box para o público em geral em Julho, os programadores podem antecipar uma abordagem mais simplificada e ágil para gerir as suas estações de trabalho baseadas no Windows. A natureza acessível e personalizável da Dev Box ajudará os programadores a manterem-se produtivos e a optimizarem o seu fluxo de trabalho no actual ambiente de desenvolvimento acelerado.