Компания Microsoft объявила о предстоящем выпуске своей новейшей облачной службы Microsoft Dev Box. Планируемый к выпуску в июле, Dev Box позволяет разработчикам легко создавать по требованию рабочие станции на базе Windows для конкретных проектов с централизованным управлением. В настоящее время сервис доступен для предварительного просмотра, и более 9000 инженеров Microsoft уже используют его в различных подразделениях, включая команды Azure и Windows.

Предоставляя предварительно настроенные рабочие станции для разработки, размещенные в облаке Azure, Microsoft Dev Box стремится предоставить разработчикам возможность быстро начинать новые проекты или управлять существующими, без необходимости индивидуальной настройки локальных машин. Доступ к рабочим станциям, размещенным в облаке, можно получить с различных устройств, таких как Windows, macOS, iOS и Android, что обеспечивает гибкость для пользователей с различными конфигурациями.

Dev Box поддерживает использование любого инструмента разработки, который может работать под управлением Windows или Windows Subsystem for Linux, что позволяет использовать широкий спектр рабочих процессов. Разработчики могут выбрать один из высокопроизводительных SKU для выполнения рабочих нагрузок, требующих больших объемов вычислений и памяти.

Чтобы упростить процесс начала работы с Dev Box, в Azure Marketplace доступно несколько стартовых образов, ориентированных на разработчиков. К ним относятся клиент Windows для разработчиков, Visual Studio 2019 и Visual Studio 2022. Эти образы могут быть использованы как "как есть" или служить базовыми образами для дальнейшей настройки, в зависимости от индивидуальных требований проекта.

В дополнение к доступной в настоящее время публичной предварительной версии Microsoft также представила частную предварительную версию для Dev Box Customizations. Эти возможности конфигурирования как кода позволяют командам разработчиков легко настраивать базовые образы путем включения инструментов, исходных файлов, двоичных файлов и кэша с помощью конфигурационных файлов YAML. Эта функция обеспечивает еще большую гибкость и возможности настройки для удовлетворения потребностей различных проектов разработки.

В условиях постоянного роста платформ разработки и все большего внедрения облачных технологий, Microsoft Dev Box - это шаг вперед в удовлетворении потребностей разработчиков в различных отраслях. Внедрение сервиса параллельно с ростом других популярных платформ low-code и no-code, таких как AppMaster, которые способствуют быстрой разработке веб-приложений, мобильных приложений и бэкэнд-приложений с минимальным опытом кодирования.

Поскольку компания Microsoft готовится к выпуску Dev Box для широкой публики в июле, разработчики могут рассчитывать на более рациональный и гибкий подход к управлению своими рабочими станциями на базе Windows. Доступная и настраиваемая природа Dev Box поможет разработчикам оставаться продуктивными и оптимизировать рабочий процесс в современной быстро меняющейся среде разработки.