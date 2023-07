C# 12, le principal langage orienté objet du développement .NET de Microsoft, fait un bond en avant avec le dévoilement de son dernier aperçu. Celle-ci porte la marque d'une mise à jour délibérée qui améliore considérablement la compilation en amont (AOT) et facilite l'accès aux tableaux en ligne. Les nouvelles fonctionnalités intégrées dans l'aperçu C# 12, publié dans le cadre de Visual Studio 17.7 Preview 3 et de .NET 8 Preview 6, visent à renforcer les améliorations futures des performances.

La mise à jour présente une fonctionnalité expérimentale innovante appelée Interceptors. Cette fonctionnalité permet aux générateurs de rationaliser le reroutage du code et de fournir des optimisations spécifiques au contexte. L'objectif de la conception des intercepteurs est de répondre à des scénarios avancés, en particulier ceux qui nécessitent une compilation AOT améliorée. Livrée avec .NET 8, cette facette expérimentale du langage pourrait subir des modifications ou être entièrement supprimée à l'avenir, ce qui déconseille aux utilisateurs de la déployer en production.

Les attributs des intercepteurs spécifient l'emplacement précis du code source. Ils conviennent donc mieux aux générateurs de sources. Malgré leur nature dynamique, les intercepteurs sont destinés à évoluer, en tandem avec .NET 8, vers une version C# 12 à part entière, de niveau production, d'ici novembre de cette année.

En complément des intercepteurs, la dernière version préliminaire donne également un coup de jeune au nom de l' expression. Cette expression mise à jour peut produire le nom d'un type de variable ou d'un membre en tant que constante de chaîne, améliorant ainsi sa fonctionnalité dans un plus grand nombre d'applications. À la suite de cette mise à jour, ce mot-clé peut désormais fonctionner parfaitement avec les initialisateurs, les membres statiques et les noms de membres, ainsi qu'avec les attributs.

Le langage progresse encore avec l'introduction d'InlineArrayAttribute, une fonctionnalité robuste introduite pour la première fois dans un aperçu précédent de .NET 8. Présentée comme l'une des fonctionnalités avancées, elle sert principalement au compilateur, aux bibliothèques .NET et à d'autres bibliothèques. L'attribut InlineArrayAttribute permet d'identifier un type qui peut agir comme une séquence continue de primitives, permettant des données en ligne efficaces, sûres du point de vue du type, sûres du point de vue du dépassement, indexables et découpables.

Cette fonctionnalité est exploitée par les bibliothèques .NET pour améliorer les performances des applications en signalant le type qui peut être traité comme une séquence continue de primitives. Cette action permet d'obtenir des données en ligne efficaces, sûres au niveau du type, sûres en cas de dépassement, indexables et découpables.

