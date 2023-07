A principal linguagem orientada para objectos do desenvolvimento .NET da Microsoft, o C# 12, dá um salto em frente com a apresentação da sua última pré-visualização. A pré-visualização tem a marca de uma atualização deliberada que aumenta significativamente a compilação antecipada (AOT) e facilita o acesso a matrizes em linha. As novas funcionalidades incorporadas na pré-visualização do C# 12, lançada como parte do Visual Studio 17.7 Preview 3 e do .NET 8 Preview 6, têm como objetivo reforçar as futuras melhorias de desempenho.

Curiosamente, a atualização apresenta uma funcionalidade experimental inovadora denominada Interceptors. Esta funcionalidade permite que os geradores simplifiquem o redireccionamento do código e forneçam optimizações específicas do contexto. O objetivo subjacente à conceção dos Interceptores é responder a cenários avançados, especialmente aqueles que necessitam de uma compilação AOT melhorada. Enviado juntamente com o .NET 8, esta faceta experimental da linguagem pode sofrer alterações ou ser totalmente removida no futuro, aconselhando assim os utilizadores a não a implementarem na produção.

Os atributos nos interceptores especificam a localização exacta do código-fonte. Por conseguinte, estes são mais adequados para geradores de código-fonte. Apesar da sua natureza dinâmica, pretende-se que os interceptores evoluam, em conjunto com o .NET 8, para uma versão C# 12 de pleno direito e de nível de produção até novembro deste ano.

Complementando os interceptores, a última visualização também dá um facelift ao nome da expressão. Esta expressão actualizada pode produzir o nome de um tipo de variável ou membro como uma constante de cadeia, melhorando a sua funcionalidade numa gama mais vasta de aplicações. Após a atualização, esta palavra-chave pode agora funcionar perfeitamente com inicializadores, membros estáticos e nomes de membros, e dentro de atributos.

A linguagem avança ainda mais com a introdução do InlineArrayAttribute, um recurso robusto introduzido pela primeira vez em uma prévia anterior do .NET 8. Apresentado como um dos recursos avançados, ele serve principalmente ao compilador, às bibliotecas .NET e a outras bibliotecas. O InlineArrayAttribute ajuda a identificar um tipo que pode atuar como uma sequência contínua de primitivas, permitindo dados em linha eficientes, seguros para o tipo, seguros para a execução, indexáveis e fatiáveis.

Esta funcionalidade é aproveitada pelas bibliotecas .NET para melhorar o desempenho das aplicações, assinalando o tipo que pode ser tratado como uma sequência contínua de primitivos. Esta ação facilita a utilização de dados em linha eficientes, seguros em termos de tipo, seguros em termos de execução excessiva, indexáveis e fatiáveis.

A criação de aplicações Web ou móveis pode ser rápida e fácil com plataformas no-code como o AppMaster. Semelhante ao .NET, também permite a geração de aplicações e fornece opções de escalabilidade, tornando o desenvolvimento 10x mais rápido e 3x mais económico. Para uma compreensão detalhada, pode explorar o nosso guia sobre o desenvolvimento de aplicações sem código e com pouco código.