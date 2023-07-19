تقدم لغة البرمجة الشيئية الأولى C # 12 من Microsoft .NET Development قفزة إلى الأمام مع الكشف عن أحدث معاينات لها. المعاينة تحمل علامة الترقية المتعمدة التي تعزز بشكل كبير التجميع المسبق (AOT) وتسهل الوصول إلى المصفوفات المضمنة. تهدف الميزات الجديدة المدمجة في معاينة C # 12 ، والتي تم إصدارها كجزء من Visual Studio 17.7 Preview 3 و .NET 8 Preview 6 ، إلى تعزيز تحسينات الأداء في المستقبل.

ومن المثير للاهتمام أن التحديث يعرض ميزة تجريبية مبتكرة تسمى Interceptors. تتيح هذه الميزة للمولدات تبسيط إعادة توجيه التعليمات البرمجية وتقديم تحسينات خاصة بالسياق. الهدف من تصميم Interceptors هو تلبية السيناريوهات المتقدمة ، خاصة تلك التي تتطلب تجميع AOT محسنًا. تم إرساله مع .NET 8 ، وقد يخضع هذا الجانب التجريبي للغة لتغييرات أو قد يتم إزالته بالكامل في المستقبل ، وبالتالي يحذر المستخدمين من نشره في الإنتاج.

تحدد السمات الموجودة في المعترضات الموقع الدقيق لكود المصدر. وبالتالي ، فهي مناسبة بشكل أفضل لمولدات المصدر. على الرغم من طبيعتها الديناميكية ، فإن الهدف من الصواريخ الاعتراضية أن تتطور جنبًا إلى جنب مع .NET 8 إلى إصدار C # 12 كامل الجودة من الدرجة الإنتاجية بحلول نوفمبر من هذا العام.

استكمالًا لـ Interceptors ، تقدم المعاينة الأخيرة أيضًا عملية تجميل لاسم التعبير. يمكن أن ينتج عن هذا التعبير المحدث لقب نوع متغير أو عضو باعتباره ثابت سلسلة ، مما يعزز وظائفه عبر نطاق أوسع من التطبيقات. بعد الترقية ، يمكن أن تعمل هذه الكلمة الأساسية الآن بشكل مثالي مع المُبدِعين والأعضاء الثابتة وأسماء الأعضاء وداخل السمات.

تخطو اللغة خطوات إضافية مع إدخال InlineArrayAttribute ، وهي ميزة قوية تم تقديمها لأول مرة في معاينة سابقة لـ .NET 8. توصف بأنها إحدى الميزات المتقدمة ، فهي تخدم بشكل أساسي المترجم ومكتبات .NET والمكتبات الأخرى. تساعد السمة InlineArrayAttribute في تحديد نوع يمكن أن يعمل كتسلسل مستمر من العناصر الأولية ، مما يتيح بيانات مضمنة فعالة ، وآمنة من النوع ، وآمنة للتجاوز ، وقابلة للفهرسة ، وقابلة للتقسيم.

يتم الاستفادة من هذه الميزة بواسطة مكتبات .NET لتحسين أداء التطبيق عن طريق وضع علامة على النوع ، والذي يمكن التعامل معه على أنه تسلسل مستمر للأولويات. يسهل هذا الإجراء البيانات المضمنة الفعالة ، والآمنة من النوع ، والآمنة للتجاوز ، والقابلة للفهرسة ، والقابلة للتقسيم.

يمكن أن يكون إنشاء تطبيقات الويب أو الأجهزة المحمولة سريعًا وسهلاً مع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster . على غرار .NET ، يسمح أيضًا بإنشاء تطبيقات ويوفر خيارات لقابلية التوسع ، مما يجعل التطوير أسرع بمقدار 10 أضعاف و 3 مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة. للحصول على فهم مفصل ، يمكنك استكشاف دليلنا حول تطوير التطبيقات بدون رمز ورمز منخفض .