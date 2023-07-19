随着最新预览版的发布，微软.NET开发中最重要的面向对象语言C# 12又向前迈进了一步。该预览版带有刻意升级的标志，大大提高了超前（AOT）编译能力，并方便了对内联数组的访问。作为Visual Studio 17.7 Preview 3和.NET 8 Preview 6的一部分发布的C# 12预览版集成了新功能，旨在增强未来的性能。

耐人寻味的是，该更新展示了一个名为Interceptors 的创新实验功能。该功能使生成器能够简化代码重路由并提供特定上下文的优化。Interceptors设计的目的是满足高级应用场景的需要，尤其是那些需要增强AOT编译的应用场景。随着.NET 8的发布，语言的这一实验面可能会发生变化或在将来被完全删除，因此提醒用户不要在生产中部署它。

拦截器中的属性指定了源代码的精确位置。因此，这些属性更适合源代码生成器。尽管拦截器是动态的，但它将与.NET 8一起，在今年11月之前发展成为一个成熟的、生产级的C# 12版本。

作为对拦截器的补充，最新预览版还对表达式的名称进行了改头换面。这个更新的表达式可以将变量类型或成员的名称作为字符串常量，从而在更广泛的应用中增强了其功能。升级后，该关键字现在可以与初始化器、静态成员、成员名以及属性完美结合。

InlineArrayAttribute是.NET 8预览版中首次引入的强大功能，它的引入进一步推动了.NET语言的发展。作为高级特性之一，它主要服务于编译器、.NET库和其他库。InlineArrayAttribute有助于识别一种可作为连续基元序列的类型，从而实现高效、类型安全、超限安全、可索引和可切片的内联数据。

.NET库利用这一特性，通过标记可被视为连续基元序列的类型来提高应用程序的性能。该操作有助于实现高效、类型安全、超限安全、可索引和可切片的内联数据。

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