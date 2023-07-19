Microsoft'un .NET geliştirmesinin önde gelen nesne yönelimli dili C# 12, en son ön izlemesinin kullanıma sunulmasıyla bir adım daha ileri gidiyor. Önizleme, önceden (AOT) derlemeyi önemli ölçüde artıran ve satır içi dizilere erişimi kolaylaştıran kasıtlı bir yükseltmenin işaretini taşır. Visual Studio 17.7 Önizleme 3 ve .NET 8 Önizleme 6'nın bir parçası olarak yayınlanan C# 12 önizlemesine dahil edilen yeni özellikler, gelecekteki performans geliştirmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Şaşırtıcı bir şekilde, güncelleme Interceptors adlı yenilikçi bir deneysel özelliği sergiliyor. Bu özellik, oluşturucuların kod yeniden yönlendirmeyi kolaylaştırmasını ve bağlama özel optimizasyonlar sunmasını sağlar. Durdurucuların tasarımının arkasındaki amaç, özellikle gelişmiş AOT derlemesi gerektirenler olmak üzere gelişmiş senaryolara hitap etmektir. .NET 8 ile birlikte gönderilen dilin bu deneysel yönü, gelecekte değişikliklere uğrayabilir veya tamamen kaldırılabilir, böylece kullanıcıları üretimde konuşlandırmaya karşı uyarır.

Durduruculardaki öznitelikler, kaynak kodun kesin konumunu belirtir. Bu nedenle, bunlar kaynak üreteçleri için daha uygundur. Dinamik yapılarına rağmen, yakalayıcıların, .NET 8 ile birlikte, bu yılın Kasım ayına kadar tam teşekküllü, üretim sınıfı bir C# 12 sürümüne dönüşmesi amaçlanıyor.

Durdurucuları tamamlayan en son önizleme, ayrıca ifade adına bir makyaj da verir. Bu güncellenmiş ifade, bir değişken türü veya üye takma adını bir dize sabiti olarak verebilir ve daha geniş bir uygulama yelpazesinde işlevselliğini geliştirir. Yükseltmenin ardından, bu anahtar kelime artık başlatıcılar, statik üyeler ve üye adları ile ve öznitelikler içinde mükemmel şekilde çalışabilir.

Dil, ilk olarak önceki bir .NET 8 ön izlemesinde tanıtılan güçlü bir özellik olan InlineArrayAttribute'ün tanıtılmasıyla daha da ileriye gidiyor. Gelişmiş özelliklerden biri olarak lanse edilen, öncelikle derleyiciye, .NET kitaplıklarına ve diğer kitaplıklara hizmet eder. InlineArrayAttribute , sürekli bir ilkel dizisi olarak hareket edebilen bir türün tanımlanmasına yardımcı olarak verimli, tür açısından güvenli, taşma açısından güvenli, dizinlenebilir ve dilimlenebilir satır içi verileri etkinleştirir.

Bu özellik, sürekli bir ilkel dizisi olarak ele alınabilen türü işaretleyerek uygulama performansını artırmak için .NET kitaplıkları tarafından kullanılır. Bu eylem, verimli, tip açısından güvenli, taşma açısından güvenli, dizine eklenebilir ve dilimlenebilir satır içi verileri kolaylaştırır.

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