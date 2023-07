De belangrijkste objectgeoriënteerde taal voor .NET-ontwikkeling van Microsoft, C# 12, maakt een sprong voorwaarts met de onthulling van de nieuwste preview. De preview draagt de sporen van een doelbewuste upgrade die de ahead-of-time (AOT) compilatie aanzienlijk verbetert en de toegang tot inline arrays vergemakkelijkt. De nieuwe functies in de C# 12 preview, uitgebracht als onderdeel van Visual Studio 17.7 Preview 3 en .NET 8 Preview 6, zijn bedoeld om toekomstige prestatieverbeteringen te versterken.

Intrigerend genoeg toont de update een innovatieve experimentele functie genaamd Interceptors. Met deze functie kunnen generatoren code omleiden en contextspecifieke optimalisaties leveren. Het doel achter het ontwerp van Interceptors is om tegemoet te komen aan geavanceerde scenario's, vooral die scenario's die een verbeterde AOT compilatie vereisen. Dit experimentele facet van de taal, dat samen met .NET 8 werd uitgebracht, kan in de toekomst wijzigingen ondergaan of volledig worden verwijderd, waardoor gebruikers worden gewaarschuwd om het in productie te implementeren.

Attributen in de interceptors specificeren de precieze locatie van de broncode. Daarom zijn deze beter geschikt voor brongeneratoren. Ondanks hun dynamische aard is het de bedoeling dat de interceptors samen met .NET 8 evolueren naar een volwaardige productieversie van C# 12 tegen november van dit jaar.

Als aanvulling op de Interceptors geeft de nieuwste preview ook een facelift aan de naam van de expressie. Deze bijgewerkte expressie kan de naam van een variabel type of lid als een stringconstante weergeven, waardoor de functionaliteit in een breder scala aan toepassingen wordt verbeterd. Na de upgrade kan dit sleutelwoord nu perfect werken met initializers, statische leden en lidnamen, en binnen attributen.

De taal maakt verder vooruitgang met de introductie van InlineArrayAttribute, een robuuste functie die voor het eerst werd geïntroduceerd in een eerdere .NET 8 preview. Aangeprezen als een van de geavanceerde functies, dient het voornamelijk de compiler, .NET bibliotheken en andere bibliotheken. Het InlineArrayAttribute helpt bij het identificeren van een type dat kan fungeren als een continue opeenvolging van primitieven, waardoor efficiënte, typeveilige, overrunveilige, indexeerbare en sliceable inline data mogelijk wordt.

Deze eigenschap wordt gebruikt door .NET bibliotheken om de prestaties van toepassingen te verbeteren door het type te markeren dat kan worden behandeld als een continue opeenvolging van primitieven. Deze actie maakt efficiënte, type-veilige, overrun-veilige, indexeerbare en sliceable inline data mogelijk.

