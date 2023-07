Microsofts führende objektorientierte Sprache für die .NET-Entwicklung, C# 12, macht mit der Veröffentlichung der neuesten Vorschau einen Sprung nach vorn. Die Vorschau trägt die Handschrift eines gezielten Upgrades, das die AOT-Kompilierung (AOT = ahead of time) deutlich verbessert und den Zugriff auf Inline-Arrays erleichtert. Die neuen Funktionen in der C# 12-Vorschau, die als Teil von Visual Studio 17.7 Preview 3 und .NET 8 Preview 6 veröffentlicht wurde, zielen darauf ab, zukünftige Leistungsverbesserungen zu unterstützen.

Interessanterweise stellt das Update eine innovative experimentelle Funktion namens Interceptors vor. Diese Funktion ermöglicht es Generatoren, das Code-Rerouting zu optimieren und kontextspezifische Optimierungen vorzunehmen. Das Ziel hinter dem Design von Interceptors ist es, fortgeschrittene Szenarien abzudecken, insbesondere solche, die eine verbesserte AOT-Kompilierung erfordern. Diese experimentelle Facette der Sprache, die zusammen mit .NET 8 ausgeliefert wird, kann in der Zukunft Änderungen erfahren oder ganz entfernt werden, so dass Benutzer davor gewarnt werden, sie in der Produktion einzusetzen.

Die Attribute in den Interceptors geben den genauen Ort des Quellcodes an. Daher eignen sie sich besser für Quelltextgeneratoren. Trotz ihrer dynamischen Natur sollen die Interceptors zusammen mit .NET 8 bis November dieses Jahres zu einer vollwertigen, produktionsfähigen C# 12-Version weiterentwickelt werden.

Ergänzend zu den Interceptors wurde in der neuesten Preview auch der Name of Expression überarbeitet. Dieser aktualisierte Ausdruck kann den Namen eines Variablentyps oder -mitglieds als String-Konstante ausgeben, wodurch seine Funktionalität in einer größeren Anzahl von Anwendungen verbessert wird. Nach dem Upgrade kann dieses Schlüsselwort nun perfekt mit Initialisierungen, statischen Membern, Membernamen und innerhalb von Attributen verwendet werden.

Die Sprache macht weitere Fortschritte mit der Einführung von InlineArrayAttribute, einer robusten Funktion, die erstmals in einer früheren .NET 8-Vorschau vorgestellt wurde. Es wird als eines der erweiterten Features angepriesen und dient in erster Linie dem Compiler, den .NET-Bibliotheken und anderen Bibliotheken. Das InlineArrayAttribute hilft bei der Identifizierung eines Typs, der als fortlaufende Sequenz von Primitiven fungieren kann, und ermöglicht so effiziente, typsichere, überlaufsichere, indizierbare und aufteilbare Inline-Daten.

Dieses Feature wird von .NET-Bibliotheken genutzt, um die Anwendungsleistung zu verbessern, indem der Typ, der als kontinuierliche Folge von Primitiven behandelt werden kann, gekennzeichnet wird. Diese Aktion ermöglicht effiziente, typsichere, überlaufsichere, indizierbare und in Scheiben schneidbare Inline-Daten.

