Il principale linguaggio orientato agli oggetti per lo sviluppo .NET di Microsoft, C# 12, fa un balzo in avanti con la presentazione della sua ultima anteprima. L'anteprima porta il segno di un aggiornamento intenzionale che migliora significativamente la compilazione ahead-of-time (AOT) e facilita l'accesso agli array inline. Le nuove funzionalità incorporate nell'anteprima di C# 12, rilasciata come parte di Visual Studio 17.7 Preview 3 e .NET 8 Preview 6, mirano a rafforzare i futuri miglioramenti delle prestazioni.

È interessante notare che l'aggiornamento presenta un'innovativa funzione sperimentale chiamata Interceptors. Questa funzione consente ai generatori di ottimizzare il reindirizzamento del codice e di fornire ottimizzazioni specifiche per il contesto. L'obiettivo di Interceptors è quello di soddisfare scenari avanzati, in particolare quelli che richiedono una compilazione AOT migliorata. Distribuito con .NET 8, questo aspetto sperimentale del linguaggio potrebbe subire modifiche o essere completamente rimosso in futuro, per cui si consiglia agli utenti di non utilizzarlo in produzione.

Gli attributi degli intercettori specificano la posizione precisa del codice sorgente. Per questo motivo, sono più adatti ai generatori di sorgenti. Nonostante la loro natura dinamica, gli intercettori sono destinati a evolversi, insieme a .NET 8, in una versione C# 12 a tutti gli effetti, adatta alla produzione, entro novembre di quest'anno.

A complemento degli intercettori, l'ultima anteprima ha anche apportato un lifting al nome dell' espressione. Questa espressione aggiornata può restituire il nome di un tipo di variabile o di un membro come costante di stringa, migliorando la sua funzionalità in una più ampia gamma di applicazioni. In seguito all'aggiornamento, questa parola chiave può ora funzionare perfettamente con inizializzatori, membri statici, nomi di membri e attributi.

Il linguaggio compie ulteriori passi avanti con l'introduzione di InlineArrayAttribute, una robusta funzionalità introdotta per la prima volta in una precedente anteprima di .NET 8. Presentata come una delle funzioni avanzate, serve principalmente al compilatore, alle librerie .NET e ad altre librerie. L'InlineArrayAttribute aiuta a identificare un tipo che può agire come una sequenza continua di primitive, consentendo di ottenere dati in linea efficienti, sicuri dal punto di vista del tipo e dell'overrun, indicizzabili e affettabili.

Questa caratteristica viene sfruttata dalle librerie .NET per migliorare le prestazioni delle applicazioni, segnalando il tipo che può essere trattato come una sequenza continua di primitive. Questa azione facilita la creazione di dati in linea efficienti, a prova di tipo, a prova di overrun, indicizzabili e affettabili.

