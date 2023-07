Najważniejszy obiektowy język programowania .NET firmy Microsoft, C# 12, robi krok naprzód wraz z zaprezentowaniem jego najnowszej wersji zapoznawczej. Wersja zapoznawcza nosi znamiona celowej aktualizacji, która znacznie przyspiesza kompilację z wyprzedzeniem (AOT) i ułatwia dostęp do wbudowanych tablic. Nowe funkcje włączone do wersji zapoznawczej C# 12, wydanej jako część Visual Studio 17.7 Preview 3 i .NET 8 Preview 6, mają na celu wzmocnienie przyszłych ulepszeń wydajności.

Co ciekawe, aktualizacja prezentuje innowacyjną, eksperymentalną funkcję o nazwie Interceptors. Funkcja ta umożliwia generatorom usprawnienie przekierowywania kodu i dostarczanie optymalizacji kontekstowych. Celem projektu Interceptors jest zaspokojenie zaawansowanych scenariuszy, zwłaszcza tych, które wymagają ulepszonej kompilacji AOT. Ten eksperymentalny aspekt języka, wprowadzony wraz z .NET 8, może ulec zmianom lub zostać całkowicie usunięty w przyszłości, ostrzegając tym samym użytkowników przed wdrażaniem go w środowisku produkcyjnym.

Atrybuty w przechwytywaczach określają dokładną lokalizację kodu źródłowego. W związku z tym są one lepiej dostosowane do generatorów źródeł. Pomimo swojej dynamicznej natury, przechwytywacze mają ewoluować, wraz z .NET 8, w pełnoprawną, produkcyjną wersję C# 12 do listopada tego roku.

Uzupełniając Interceptory, najnowsza wersja zapoznawcza zapewnia również lifting nazwy wyrażenia. To zaktualizowane wyrażenie może zwracać nazwę typu zmiennej lub elementu członkowskiego jako stałą łańcuchową, zwiększając jego funkcjonalność w szerszym zakresie zastosowań. Po aktualizacji to słowo kluczowe może teraz doskonale współpracować z inicjalizatorami, członami statycznymi i nazwami członów, a także z atrybutami.

Język czyni dalsze postępy dzięki wprowadzeniu InlineArrayAttribute, solidnej funkcji wprowadzonej po raz pierwszy w poprzedniej wersji zapoznawczej .NET 8. Reklamowana jako jedna z zaawansowanych funkcji, służy przede wszystkim kompilatorowi, bibliotekom .NET i innym bibliotekom. Atrybut InlineArrayAttribute pomaga zidentyfikować typ, który może działać jako ciągła sekwencja prymitywów, umożliwiając wydajne, bezpieczne dla typu, bezpieczne dla przekroczenia, indeksowalne i wycinane dane wbudowane.

Ta funkcja jest wykorzystywana przez biblioteki .NET w celu zwiększenia wydajności aplikacji poprzez oznaczanie typu, który może być traktowany jako ciągła sekwencja prymitywów. Ta akcja ułatwia wydajne, bezpieczne dla typu, bezpieczne dla przekroczenia, indeksowalne i wycinane dane wbudowane.

