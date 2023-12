JFrog dévoile des outils de développement complets en association avec Atlassian, Datadog et Splunk lors de l'événement KubeCon + CNC North America

Dans le but d'exploiter la transition croissante vers le cloud et de faciliter la mise à l'échelle agile des organisations, JFrog, le principal pionnier en matière d'aide aux organisations pour produire, distribuer et automatiser les mises à jour logicielles, a dévoilé des intégrations développées en interne avec des outils de développement. Ces dernières créations, qui comprennent Atlassian, Datadog et Splunk, ont été lancées lors de la KubeCon + CNC North America 2023 qui s'est tenue à Chicago.

En outre, le géant de la technologie a également introduit des fonctionnalités supérieures sur sa propre plate-forme, en mettant l'accent sur le développement sécurisé d'applications basées sur le cloud. Dans un marché où une évolution rapide est une nécessité du moment, en particulier avec la propension croissante vers le cloud, l'objectif principal de ces intégrations proposées par JFrog tourne autour des problèmes de sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle. Dans cette optique, l’entreprise souligne avec ferveur son engagement à investir systématiquement dans son écosystème mondial complet de partenaires et à promouvoir l’innovation.

Des améliorations tant attendues, telles que JFrog Security dans Jira Cloud, permettent désormais aux données de sécurité de JFrog de s'intégrer de manière transparente à Jira. Cette intégration transformatrice améliore la sécurité, la conformité et la gestion des vulnérabilités des applications, pour en faire finalement des éléments à part entière des processus de développement pour les développeurs. Cela garantit non seulement des versions de la plus haute intégrité à grande échelle, mais renforce également la collaboration et favorise l'automatisation.

Dès à présent, cette nouvelle intégration est disponible pour des tests en mode bêta. Considéré comme un développement révolutionnaire en version bêta ouverte pour les clients JFrog SaaS, JFrog Workers fournit un environnement sans serveur pour exécuter les workflows d'exécution de JFrog et de tiers. Cela permet un assemblage et une exécution plus sécurisés de scripts personnalisés, renforçant ainsi le processus d'automatisation et connectant en toute sécurité les flux de travail des développeurs.

Outre les fonctionnalités susmentionnées, le portefeuille de l'entreprise comprend également les alertes d'incident de sécurité PagerDuty, introduites dans le cadre de l'intégration de JFrog Xray avec PagerDuty. Ceci, associé à Datadog Log Analytics, peut être utilisé pour le streaming de journaux prêt à l'emploi pour les clients JFrog SaaS vers Datadog et Splunk. Ces avancées, qui devraient arriver sur le marché en mode bêta ouvert au quatrième trimestre 2023, ont permis à l'entreprise de disposer d'un avantage concurrentiel.

Pour citer Gal Marder, vice-président exécutif de la stratégie chez JFrog, à propos de la stratégie de croissance de l'entreprise : « La complexité croissante des écosystèmes logiciels d'aujourd'hui a nécessité le développement d'intégrations haut de gamme entre les outils de développement. sans affecter la sécurité mais aussi en sauvegardant la chaîne d'approvisionnement des logiciels en considérant à la fois les étapes de développement et de production. Il a également ajouté qu'il était impatient de collaborer davantage avec des partenaires sur les potentiels d'apprentissage et les stratégies de mise sur le marché afin d'ajouter de la valeur aux clients qui souhaitent migrer et innover en toute sécurité dans le cloud.

