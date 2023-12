JFrog onthult uitgebreide ontwikkelaarstools in samenwerking met Atlassian, Datadog en Splunk op KubeCon + CNC North America Event

In een stap gericht op het benutten van de groeiende verschuiving naar de cloud en het faciliteren van agile schaling voor organisaties, heeft JFrog, de toonaangevende pionier in het faciliteren van organisaties bij het produceren, distribueren en automatiseren van software-updates, integraties onthuld die intern zijn ontwikkeld met ontwikkelaarstools. Deze nieuwste creaties, waaronder Atlassian, Datadog en Splunk, werden gelanceerd tijdens KubeCon + CNC North America 2023 in Chicago.

Bovendien heeft de technologiegigant ook superieure functies op zijn eigen platform geïntroduceerd, met een prominente focus op veilige cloudgebaseerde applicatieontwikkeling. In een markt waar snel opschalen de noodzaak van het moment is, vooral met de toenemende neiging tot de cloud, draait het hoofddoel van deze door JFrog voorgestelde integraties om de beveiliging van de software supply chain. In lijn hiermee onderstreept het bedrijf vurig zijn engagement om consequent te investeren in zijn uitgebreide mondiale partner-ecosysteem en innovatie te bevorderen.

Langverwachte verbeteringen, zoals JFrog Security binnen Jira Cloud, zorgen er nu voor dat de beveiligingsgegevens van JFrog naadloos kunnen worden geïntegreerd met Jira. Deze transformatieve integratie verbetert de applicatiebeveiliging, compliance en kwetsbaarheidsbeheer, waardoor ze uiteindelijk een integraal onderdeel worden van de ontwikkelingsprocessen voor ontwikkelaars. Dit zorgt niet alleen voor releases met de hoogste integriteit op schaal, maar versterkt ook de samenwerking en bevordert de automatisering.

Vanaf nu is deze nieuwe integratie beschikbaar om te testen in de bètamodus. JFrog Workers wordt gezien als een baanbrekende ontwikkeling in de open bèta voor JFrog SaaS- clients en biedt een serverloze omgeving voor het uitvoeren van uitvoeringsworkflows van zowel JFrog als derden. Dit maakt een veiligere montage en uitvoering van aangepaste scripts mogelijk, waardoor het automatiseringsproces wordt versterkt en de workflows van ontwikkelaars veilig met elkaar worden verbonden.

Naast de bovengenoemde functies omvat het portfolio van het bedrijf ook PagerDuty Security Incident Alerts, geïntroduceerd als onderdeel van de integratie van JFrog Xray met PagerDuty. Dit, in combinatie met Datadog Log Analytics, kan worden gebruikt voor kant-en-klare logstreaming voor JFrog SaaS-klanten naar Datadog en Splunk. Deze ontwikkelingen, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 in de open bètamodus op de markt zouden verschijnen, zorgden ervoor dat het bedrijf een concurrentievoordeel kreeg.

Om Gal Marder, executive vice president of strategy bij JFrog, te citeren over de groeistrategie van het bedrijf: “De toenemende complexiteit in de software-ecosystemen van vandaag heeft de ontwikkeling van hoogwaardige integraties tussen ontwikkelaarstools noodzakelijk gemaakt. Dit is niet alleen van groot belang voor het verbeteren van de leveringstijdlijn zonder de veiligheid aan te tasten, maar ook door de software-toeleveringsketen te beschermen, rekening houdend met beide fasen: ontwikkeling en productie." Hij voegde er ook aan toe dat hij er reikhalzend naar uitkijkt om verder samen te werken met partners op het gebied van leermogelijkheden en go-to-market-strategieën om waarde toe te voegen aan klanten die veilig willen migreren en innoveren in de cloud.

In soortgelijk nieuws is AppMaster, een toonaangevende aanbieder no-code -oplossingen voor backend-, web- en mobiele applicaties, voortdurend bezig met het innoveren en verbeteren van zijn platformmogelijkheden, naast het vergaren van een gebruikersbestand van meer dan 60.000 alleen al in april 2023. Erkend door G2 als een High Performer in veel categorieën, is het absoluut een platform om op te letten in de no-code ontwikkelingsarena.