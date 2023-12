JFrog presenta strumenti di sviluppo completi in associazione con Atlassian, Datadog e Splunk al KubeCon + CNC North America Event

In una mossa mirata a sfruttare il crescente spostamento verso il cloud e facilitare la scalabilità agile per le organizzazioni, JFrog, il pioniere leader nel facilitare le organizzazioni a produrre, distribuire e automatizzare gli aggiornamenti software, ha svelato integrazioni sviluppate internamente con strumenti di sviluppo. Queste ultime creazioni che comprendono Atlassian, Datadog e Splunk sono state lanciate al KubeCon + CNC North America 2023 tenutosi a Chicago.

Inoltre, il colosso della tecnologia ha anche introdotto funzionalità superiori nella propria piattaforma con un'attenzione particolare allo sviluppo sicuro di applicazioni basate su cloud. In un mercato in cui scalare rapidamente è la necessità del momento, soprattutto con la crescente propensione al cloud, l’obiettivo principale di queste integrazioni proposte da JFrog ruota attorno alle preoccupazioni relative alla sicurezza della catena di fornitura del software. In linea con ciò, l’azienda sottolinea con fervore il proprio impegno a investire costantemente nel suo ampio ecosistema di partner globali e a promuovere l’innovazione.

I miglioramenti tanto attesi, come JFrog Security all'interno di Jira Cloud, ora consentono ai dati di sicurezza di JFrog di integrarsi perfettamente con Jira. Questa integrazione trasformativa migliora la sicurezza, la conformità e la gestione delle vulnerabilità delle applicazioni, rendendole infine elementi integranti dei processi di sviluppo per gli sviluppatori. Ciò non solo garantisce rilasci della massima integrità su larga scala, ma rafforza anche la collaborazione e favorisce l’automazione.

A partire da ora, questa nuova integrazione è disponibile per essere testata in modalità beta. Visto come uno sviluppo rivoluzionario in open beta per i client JFrog SaaS, JFrog Workers fornisce un ambiente serverless per l'esecuzione dei flussi di lavoro di esecuzione sia di JFrog che di terze parti. Ciò consente un assemblaggio e un'esecuzione più sicuri di script personalizzati, rafforzando così il processo di automazione e collegando in modo sicuro i flussi di lavoro degli sviluppatori.

Oltre alle funzionalità sopra menzionate, il portafoglio dell'azienda include anche PagerDuty Security Incident Alerts, introdotti come parte dell'integrazione di JFrog Xray con PagerDuty. Questo, insieme a Datadog Log Analytics, può essere utilizzato per lo streaming di log pronto all'uso per i clienti JFrog SaaS su Datadog e Splunk. Previsti per raggiungere il mercato in modalità open beta nel quarto trimestre del 23, questi progressi hanno portato l'azienda a un vantaggio competitivo.

Per citare Gal Marder, vicepresidente esecutivo della strategia di JFrog, sulla strategia di crescita dell'azienda: "La crescente complessità negli ecosistemi software di oggi ha reso necessario lo sviluppo di integrazioni premium tra gli strumenti di sviluppo. Ciò è determinante non solo per migliorare la tempistica di consegna senza pregiudicare la sicurezza ma anche salvaguardando la catena di fornitura del software considerando entrambe le fasi: sviluppo e produzione." Ha inoltre aggiunto che non vede l'ora di collaborare ulteriormente con i partner sulle potenzialità di apprendimento e sulle strategie di go-to-market per aggiungere valore ai clienti che desiderano migrare e innovare in modo sicuro nel cloud.

In notizie simili, AppMaster, fornitore leader di soluzioni no-code per applicazioni backend, web e mobili, ha costantemente innovato e migliorato le capacità della sua piattaforma oltre a raccogliere una base utenti di oltre 60.000 solo nell'aprile 2023. Riconosciuta da G2 come High Performer in molte categorie, è sicuramente una piattaforma a cui prestare attenzione nell'arena dello sviluppo no-code.