JFrog представляет комплексные инструменты разработчика совместно с Atlassian, Datadog и Splunk на мероприятии KubeCon + CNC North America

В целях использования растущего перехода к облаку и облегчения гибкого масштабирования для организаций компания JFrog, ведущий пионер в оказании помощи организациям в производстве, распространении и автоматизации обновлений программного обеспечения, представила интеграцию, разработанную собственными силами с помощью инструментов разработчика. Эти последние разработки, включающие Atlassian, Datadog и Splunk, были представлены на выставке KubeCon + CNC North America 2023, проходившей в Чикаго.

Кроме того, технологический гигант также представил превосходные функции своей собственной платформы, уделив особое внимание разработке безопасных облачных приложений. На рынке, где быстрое масштабирование является необходимостью, особенно с учетом растущей склонности к облаку, основная цель этих интеграций, предложенных JFrog, вращается вокруг проблем безопасности цепочки поставок программного обеспечения. В соответствии с этим фирма горячо подчеркивает свое стремление последовательно инвестировать в свою всеобъемлющую глобальную партнерскую экосистему и продвигать инновации.

Долгожданные улучшения, такие как JFrog Security в Jira Cloud, теперь позволяют данным безопасности JFrog легко интегрироваться с Jira. Эта преобразующая интеграция повышает безопасность приложений, соответствие требованиям и управление уязвимостями, в конечном итоге делая их неотъемлемыми элементами процессов разработки для разработчиков. Это не только обеспечивает высочайшую целостность выпусков в любом масштабе, но также укрепляет сотрудничество и способствует автоматизации.

На данный момент эта новая интеграция доступна для тестирования в бета-режиме. JFrog Workers, рассматриваемый как новаторская разработка в открытой бета-версии для клиентов JFrog SaaS, предоставляет бессерверную среду для выполнения рабочих процессов как JFrog, так и сторонних разработчиков. Это обеспечивает более безопасную сборку и выполнение пользовательских сценариев, тем самым усиливая процесс автоматизации и безопасно соединяя рабочие процессы разработчиков.

Помимо вышеупомянутых функций, в портфолио компании также входят оповещения об инцидентах безопасности PagerDuty, представленные как часть интеграции JFrog Xray с PagerDuty. В сочетании с Datadog Log Analytics это можно использовать для готовой потоковой передачи журналов для клиентов JFrog SaaS в Datadog и Splunk. Ожидается, что эти достижения появятся на рынке в режиме открытого бета-тестирования в четвертом-23 квартале. Эти достижения обеспечили фирме конкурентное преимущество.

Цитируя Гэла Мардера, исполнительного вице-президента по стратегии JFrog, о стратегии роста компании: «Растущая сложность современных программных экосистем потребовала разработки премиальных интеграций между инструментами разработчика. Это способствует не только сокращению сроков поставки. не затрагивая безопасность, но и обеспечивая безопасность цепочки поставок программного обеспечения, учитывая оба этапа — разработку и производство». Он также добавил, что с нетерпением ожидает дальнейшего сотрудничества с партнерами по возможностям обучения и стратегиям выхода на рынок, чтобы повысить ценность для клиентов, которые хотят безопасно мигрировать и внедрять инновации в облаке.

Аналогичные новости: AppMaster, ведущий поставщик решений no-code для серверных, веб- и мобильных приложений, постоянно внедряет инновации и совершенствует возможности своей платформы, а только за апрель 2023 года собрал базу пользователей, насчитывающую более 60 000 человек. Признанная G2 высокоэффективной во многих категориях, это определенно платформа, на которую стоит обратить внимание в области разработки no-code.