JFrog, der führende Pionier, der Organisationen die Produktion, Verteilung und Automatisierung von Software-Updates erleichtert, hat mit dem Ziel, den zunehmenden Wandel hin zur Cloud zu nutzen und eine agile Skalierung für Unternehmen zu ermöglichen, intern entwickelte Integrationen mit Entwicklertools vorgestellt. Diese neuesten Kreationen, bestehend aus Atlassian, Datadog und Splunk, wurden auf der KubeCon + CNC North America 2023 in Chicago vorgestellt.

Darüber hinaus hat der Technologieriese auch überlegene Funktionen in seine eigene Plattform eingeführt, wobei der Schwerpunkt auf der sicheren cloudbasierten Anwendungsentwicklung liegt. In einem Markt, in dem eine schnelle Skalierung das Gebot der Stunde ist, insbesondere angesichts der zunehmenden Neigung zur Cloud, dreht sich das Hauptziel dieser von JFrog vorgeschlagenen Integrationen um Sicherheitsbedenken in der Software-Lieferkette. Dementsprechend unterstreicht das Unternehmen nachdrücklich sein Engagement, konsequent in sein umfassendes globales Partner-Ökosystem zu investieren und Innovationen zu fördern.

Lang erwartete Verbesserungen, wie z. B. JFrog Security in Jira Cloud, ermöglichen nun eine nahtlose Integration der Sicherheitsdaten von JFrog in Jira. Diese transformative Integration verbessert die Anwendungssicherheit, Compliance und das Schwachstellenmanagement und macht sie letztendlich zu integralen Bestandteilen der Entwicklungsprozesse für Entwickler. Dies gewährleistet nicht nur Releases mit höchster Integrität in großem Maßstab, sondern stärkt auch die Zusammenarbeit und fördert die Automatisierung.

Ab sofort steht diese neuartige Integration im Beta-Modus zum Testen zur Verfügung. JFrog Workers gilt als bahnbrechende Entwicklung in der offenen Beta für JFrog SaaS- Kunden und bietet eine serverlose Umgebung für die Ausführung von Ausführungsworkflows von JFrog und Drittanbietern. Dies ermöglicht eine sicherere Zusammenstellung und Ausführung benutzerdefinierter Skripte, wodurch der Automatisierungsprozess gestärkt und Entwickler-Workflows sicher verbunden werden.

Neben den oben genannten Funktionen umfasst das Portfolio des Unternehmens auch PagerDuty Security Incident Alerts, die im Rahmen der Integration von JFrog Xray mit PagerDuty eingeführt wurden. In Verbindung mit Datadog Log Analytics kann dies für das sofort einsatzbereite Protokoll-Streaming für JFrog SaaS-Kunden zu Datadog und Splunk verwendet werden. Diese Fortschritte werden voraussichtlich im vierten Quartal 2023 im offenen Beta-Modus auf den Markt kommen und verschaffen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Um Gal Marder, Executive Vice President of Strategy bei JFrog, zur Wachstumsstrategie des Unternehmens zu zitieren: „Die zunehmende Komplexität in den Software-Ökosystemen von heute hat die Entwicklung hochwertiger Integrationen zwischen Entwicklertools erforderlich gemacht. Dies trägt nicht nur zur Verbesserung der Lieferzeiten bei.“ ohne Beeinträchtigung der Sicherheit, sondern auch beim Schutz der Software-Lieferkette unter Berücksichtigung beider Phasen – Entwicklung und Produktion.“ Er fügte außerdem hinzu, dass er sich sehr darauf freue, weiterhin mit Partnern an Lernpotenzialen und Markteinführungsstrategien zusammenzuarbeiten, um einen Mehrwert für Kunden zu schaffen, die sicher in die Cloud migrieren und Innovationen entwickeln möchten.

In ähnlichen Nachrichten hat AppMaster, ein führender Anbieter von no-code -Lösungen für Backend-, Web- und mobile Anwendungen, seine Plattformfunktionen ständig weiterentwickelt und verbessert und darüber hinaus allein im April 2023 eine Benutzerbasis von mehr als 60.000 erreicht. Von G2 in vielen Kategorien als High Performer anerkannt, ist es definitiv eine Plattform, auf die man im Bereich der no-code Entwicklung achten sollte.