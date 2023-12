W ramach ruchu mającego na celu wykorzystanie rosnącego przejścia na chmurę i ułatwienie organizacjom elastycznego skalowania, JFrog, wiodący pionier w ułatwianiu organizacjom tworzenia, dystrybucji i automatyzacji aktualizacji oprogramowania, zaprezentował opracowane wewnętrznie integracje z narzędziami programistycznymi. Te najnowsze dzieła, w skład których wchodzą Atlassian, Datadog i Splunk, zostały zaprezentowane podczas KubeCon + CNC North America 2023, który odbył się w Chicago.

Poza tym gigant technologiczny wprowadził także doskonałe funkcje na swoją platformę, kładąc szczególny nacisk na bezpieczne tworzenie aplikacji w chmurze. Na rynku, na którym szybkie skalowanie jest potrzebą chwili, zwłaszcza przy rosnącej skłonności do chmury, głównym celem integracji proponowanych przez JFrog skupiają się wokół kwestii bezpieczeństwa łańcucha dostaw oprogramowania. W związku z tym firma gorąco podkreśla swoje zaangażowanie w konsekwentne inwestowanie w kompleksowy globalny ekosystem partnerów i promowanie innowacji.

Długo oczekiwane ulepszenia, takie jak JFrog Security w Jira Cloud, umożliwiają teraz bezproblemową integrację danych bezpieczeństwa JFrog z Jira. Ta rewolucyjna integracja zwiększa bezpieczeństwo aplikacji, zgodność i zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, ostatecznie czyniąc je integralnymi elementami procesów programistycznych dla programistów. Zapewnia to nie tylko najwyższą integralność wydań na dużą skalę, ale także wzmacnia współpracę i sprzyja automatyzacji.

Obecnie ta nowatorska integracja jest dostępna do testów w trybie beta. Postrzegane jako przełomowe osiągnięcie w otwartej wersji beta dla klientów JFrog SaaS, JFrog Workers zapewniają środowisko bezserwerowe do wykonywania przepływów pracy zarówno JFrog, jak i stron trzecich. Umożliwia to bezpieczniejsze składanie i wykonywanie niestandardowych skryptów, wzmacniając w ten sposób proces automatyzacji i bezpiecznie łącząc przepływy pracy programistów.

Poza wyżej wymienionymi funkcjami, w portfolio firmy znajdują się także PagerDuty Security Incident Alerts, wprowadzone w ramach integracji JFrog Xray z PagerDuty. To, w połączeniu z Datadog Log Analytics, może być wykorzystywane do natychmiastowego przesyłania strumieniowego logów dla klientów JFrog SaaS do Datadog i Splunk. Oczekuje się, że te udoskonalenia pojawią się na rynku w otwartej wersji beta w IV kwartale 2023 r. i zapewniły firmie przewagę konkurencyjną.

Cytując Gal Marder, wiceprezes wykonawczy ds. strategii w JFrog, na temat strategii rozwoju firmy: „Rosnąca złożoność współczesnych ekosystemów oprogramowania wymusiła rozwój wysokiej jakości integracji między narzędziami programistycznymi. Ma to zasadnicze znaczenie nie tylko w poprawie harmonogramu dostaw bez wpływu na bezpieczeństwo, ale także w zabezpieczeniu łańcucha dostaw oprogramowania, biorąc pod uwagę oba etapy – rozwój i produkcję.” Dodał również, że nie może się doczekać dalszej współpracy z partnerami w zakresie potencjału edukacyjnego i strategii wejścia na rynek, aby dodać wartość klientom, którzy chcą bezpiecznie migrować i wprowadzać innowacje w chmurze.

Z podobnych wiadomości wynika, że AppMaster, wiodący dostawca rozwiązań no-code dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, nieustannie wprowadza innowacje i ulepsza możliwości swojej platformy, a także tylko w kwietniu 2023 r. zgromadził bazę użytkowników liczącą ponad 60 000 osób. Uznana przez G2 za wysoką wydajność w wielu kategoriach, jest to zdecydowanie platforma, na którą warto zwrócić uwagę na arenie programowania no-code.