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تكشف JFrog عن أدوات شاملة للمطورين بالتعاون مع Atlassian وDatadog وSplunk في حدث KubeCon + CNC بأمريكا الشمالية

Nov 08, 2023
تكشف JFrog عن أدوات شاملة للمطورين بالتعاون مع Atlassian وDatadog وSplunk في حدث KubeCon + CNC بأمريكا الشمالية

في خطوة تهدف إلى تسخير التحول المتوسع نحو السحابة وتسهيل التوسع السريع للمؤسسات، كشفت JFrog ، الشركة الرائدة في تسهيل قيام المؤسسات بإنتاج وتوزيع وأتمتة تحديثات البرامج، عن عمليات تكامل تم تطويرها داخليًا باستخدام أدوات المطورين. تم إطلاق هذه الإبداعات الأخيرة التي تشمل Atlassian وDatadog وSplunk في KubeCon + CNC North America 2023 الذي عقد في شيكاغو.

علاوة على ذلك، قدم عملاق التكنولوجيا أيضًا ميزات فائقة لمنصته الخاصة مع التركيز بشكل بارز على تطوير التطبيقات السحابية الآمنة. في سوق حيث التوسع السريع هو حاجة الساعة، خاصة مع الميل المتزايد نحو السحابة، فإن الهدف الرئيسي لعمليات التكامل هذه التي تقترحها JFrog يدور حول المخاوف الأمنية لسلسلة توريد البرمجيات. وتماشيًا مع هذا، تؤكد الشركة بشدة على التزامها بالاستثمار المستمر في نظامها البيئي الشريك العالمي الشامل وتشجيع الابتكار.

التحسينات التي طال انتظارها، مثل JFrog Security ضمن Jira Cloud، تسمح الآن لبيانات أمان JFrog بالتكامل بسلاسة مع Jira. يعمل هذا التكامل التحويلي على تعزيز أمان التطبيقات والامتثال وإدارة الثغرات الأمنية، مما يجعلها في النهاية عناصر أساسية في عمليات التطوير للمطورين. وهذا لا يضمن فقط الإصدارات ذات أعلى مستويات التكامل على نطاق واسع، بل يعزز أيضًا التعاون ويعزز الأتمتة.

اعتبارًا من الآن، هذا التكامل الجديد متاح للاختبار ضمن الوضع التجريبي. نظرًا لكونه تطورًا رائدًا في الإصدار التجريبي المفتوح لعملاء JFrog SaaS ، يوفر JFrog Workers بيئة بدون خادم لتنفيذ سير عمل التنفيذ الخاص بـ JFrog والأطراف الثالثة. يتيح ذلك التجميع الآمن وتنفيذ البرامج النصية المخصصة، وبالتالي تعزيز عملية الأتمتة وربط سير عمل المطور بشكل آمن.

إلى جانب الميزات المذكورة أعلاه، تشتمل محفظة الشركة أيضًا على تنبيهات الحوادث الأمنية PagerDuty، والتي تم تقديمها كجزء من تكامل JFrog Xray مع PagerDuty. يمكن استخدام هذا، إلى جانب Datadog Log Analytics، لدفق السجل الجاهز لعملاء JFrog SaaS إلى Datadog وSplunk. من المتوقع أن تصل هذه التحسينات إلى السوق في الوضع التجريبي المفتوح في الربع الرابع من عام 2023، مما جعل الشركة تتمتع بميزة تنافسية.

على حد تعبير جال ماردر، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في JFrog، حول استراتيجية نمو الشركة، "لقد استلزم التعقيد المتزايد في الأنظمة البيئية للبرمجيات اليوم تطوير عمليات تكامل متميزة بين أدوات المطورين. وهذا أمر أساسي ليس فقط في تعزيز الجدول الزمني للتسليم دون التأثير على الأمن ولكن أيضًا في حماية سلسلة توريد البرامج مع الأخذ في الاعتبار كلا المرحلتين - التطوير والإنتاج." وأضاف أيضًا أنه يتطلع بفارغ الصبر إلى مزيد من التعاون مع الشركاء بشأن إمكانات التعلم واستراتيجيات الذهاب إلى السوق لإضافة قيمة للعملاء الذين يرغبون في الانتقال بشكل آمن والابتكار في السحابة.

في أخبار مماثلة، تعمل AppMaster ، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، على ابتكار وتحسين قدرات النظام الأساسي الخاص بها باستمرار إلى جانب اكتساب قاعدة مستخدمين تزيد عن 60.000 مستخدم في أبريل 2023 وحده. تم الاعتراف بها من قبل G2 باعتبارها ذات أداء عالٍ في العديد من الفئات، وهي بالتأكيد منصة يجب الانتباه إليها في مجال التطوير no-code.

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