JFrog 在 KubeCon + CNC 北美活动上联合 Atlassian、Datadog 和 Splunk 推出综合开发工具

JFrog是促进组织生产、分发和自动化软件更新的领先先驱，旨在利用向云的不断扩大的转变并促进组织的敏捷扩展，推出了与开发人员工具内部开发的集成。这些包括 Atlassian、Datadog 和 Splunk 在内的最新产品在芝加哥举行的 KubeCon + CNC North America 2023 上发布。

此外，这家科技巨头还为自己的平台引入了卓越的功能，重点关注安全的基于云的应用程序开发。在急需快速扩展的市场中，尤其是随着云计算的日益普及，JFrog 提出的这些集成的主要目标围绕着软件供应链安全问题。为此，该公司热切强调其持续投资其全面的全球合作伙伴生态系统并促进创新的承诺。

期待已久的改进，例如 Jira Cloud 中的 JFrog Security，现在允许 JFrog 的安全数据与 Jira 无缝集成。这种变革性集成增强了应用程序安全性、合规性和漏洞管理，最终使它们成为开发人员开发流程中不可或缺的元素。这不仅确保了大规模发布的最高完整性，而且还加强了协作并促进了自动化。

截至目前，这种新颖的集成可在 Beta 模式下进行测试。 JFrog Workers 被视为JFrog SaaS客户端公开测试版的突破性开发，为执行 JFrog 和第三方执行工作流程提供了无服务器环境。这使得自定义脚本的组装和执行更加安全，从而加强自动化流程并安全地连接开发人员工作流程。

除了上述功能外，该公司的产品组合还包括 PagerDuty 安全事件警报，该警报是 JFrog Xray 与 PagerDuty 集成的一部分。与 Datadog Log Analytics 相结合，JFrog SaaS 客户可将开箱即用的日志流传输至 Datadog 和 Splunk。这些进步预计将于 2023 年第 4 季度以公开测试模式投放市场，使公司处于竞争优势。

JFrog 战略执行副总裁 Gal Marder 在谈到公司的发展战略时说道：“当今软件生态系统的复杂性不断增加，因此需要开发人员工具之间进行高级集成。这不仅有助于缩短交付时间在不影响安全性的情况下，还考虑到开发和生产两个阶段，保护软件供应链。”他还补充说，他热切期待与合作伙伴在学习潜力和进入市场策略方面进一步合作，为希望在云中安全迁移和创新的客户增加价值。

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