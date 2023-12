JFrog revela ferramentas abrangentes para desenvolvedores em associação com Atlassian, Datadog e Splunk no evento KubeCon + CNC North America

Em um movimento que visa aproveitar a mudança crescente em direção à nuvem e facilitar o escalonamento ágil para as organizações, a JFrog, pioneira em facilitar que as organizações produzam, distribuam e automatizem atualizações de software, revelou integrações desenvolvidas internamente com ferramentas de desenvolvedor. Essas últimas criações que incluem Atlassian, Datadog e Splunk foram lançadas na KubeCon + CNC North America 2023, realizada em Chicago.

Além disso, a gigante da tecnologia também introduziu recursos superiores em sua própria plataforma, com foco proeminente no desenvolvimento seguro de aplicativos baseados em nuvem. Num mercado onde o dimensionamento imediato é a necessidade do momento, especialmente com a crescente propensão para a nuvem, o objetivo principal destas integrações propostas pela JFrog gira em torno de preocupações de segurança da cadeia de fornecimento de software. Em linha com isto, a empresa sublinha fervorosamente o seu compromisso de investir consistentemente no seu abrangente ecossistema de parceiros globais e promover a inovação.

Melhorias há muito esperadas, como o JFrog Security no Jira Cloud, agora permitem que os dados de segurança do JFrog se integrem perfeitamente ao Jira. Essa integração transformadora aprimora a segurança, a conformidade e o gerenciamento de vulnerabilidades dos aplicativos, tornando-os eventualmente elementos integrantes dos processos de desenvolvimento para desenvolvedores. Isso não apenas garante lançamentos da mais alta integridade em escala, mas também reforça a colaboração e promove a automação.

A partir de agora, esta nova integração está disponível para teste no modo beta. Visto como um desenvolvimento inovador em versão beta aberta para clientes JFrog SaaS, o JFrog Workers fornece um ambiente sem servidor para executar fluxos de trabalho de execução do JFrog e de terceiros. Isso permite a montagem e execução mais segura de scripts personalizados, fortalecendo assim o processo de automação e conectando com segurança os fluxos de trabalho do desenvolvedor.

Além dos recursos mencionados acima, o portfólio da empresa também inclui Alertas de Incidentes de Segurança PagerDuty, introduzidos como parte da integração do JFrog Xray com o PagerDuty. Isso, juntamente com o Datadog Log Analytics, pode ser usado para streaming de log pronto para uso para clientes JFrog SaaS para Datadog e Splunk. Previstos para chegar ao mercado em modo beta aberto no quarto trimestre de 2023, esses avanços colocaram a empresa em uma vantagem competitiva.

Para citar Gal Marder, vice-presidente executivo de estratégia da JFrog, sobre a estratégia de crescimento da empresa: "A crescente complexidade nos ecossistemas de software de hoje exigiu o desenvolvimento de integrações premium entre ferramentas de desenvolvedor. Isto é fundamental não apenas para melhorar o cronograma de entrega sem afetar a segurança, mas também na salvaguarda da cadeia de fornecimento de software, considerando ambas as etapas - desenvolvimento e produção." Ele também acrescentou que espera ansiosamente colaborar ainda mais com parceiros em potenciais de aprendizagem e estratégias de entrada no mercado para agregar valor aos clientes que desejam migrar e inovar com segurança na nuvem.

