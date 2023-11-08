JFrog, KubeCon + CNC Kuzey Amerika Etkinliğinde Atlassian, Datadog ve Splunk İşbirliğiyle Kapsamlı Geliştirici Araçlarını Tanıtıyor

Buluta doğru genişleyen geçişten yararlanmayı ve kuruluşlar için çevik ölçeklendirmeyi kolaylaştırmayı hedefleyen bir hamleyle, kuruluşların yazılım güncellemelerini üretmesini, dağıtmasını ve otomatikleştirmesini kolaylaştırmada lider öncü olan JFrog, geliştirici araçlarıyla şirket içinde geliştirilen entegrasyonları açıkladı. Atlassian, Datadog ve Splunk'tan oluşan bu son kreasyonlar, Chicago'da düzenlenen KubeCon + CNC Kuzey Amerika 2023'te tanıtıldı.

Ayrıca teknoloji devi, güvenli bulut tabanlı uygulama geliştirmeye de ağırlık vererek kendi platformuna üstün özellikler kazandırdı. Özellikle buluta olan eğilimin artmasıyla birlikte ölçeklendirmenin acil bir ihtiyaç olduğu bir pazarda, JFrog tarafından önerilen bu entegrasyonların temel amacı, yazılım tedarik zinciri güvenliği kaygıları etrafında dönüyor. Buna paralel olarak firma, kapsamlı küresel ortak ekosistemine sürekli yatırım yapma ve yeniliği teşvik etme konusundaki kararlılığının altını hararetle vurguluyor.

Jira Cloud içindeki JFrog Güvenliği gibi uzun zamandır beklenen iyileştirmeler artık JFrog'un güvenlik verilerinin Jira ile sorunsuz bir şekilde entegre olmasına olanak tanıyor. Bu dönüştürücü entegrasyon, uygulama güvenliğini, uyumluluğu ve güvenlik açığı yönetimini geliştirir ve sonuçta bunları geliştiriciler için geliştirme süreçlerinin ayrılmaz unsurları haline getirir. Bu, yalnızca geniş ölçekte en yüksek bütünlüğün piyasaya sürülmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iş birliğini ve otomasyonu da destekler.

Şu an itibariyle bu yeni entegrasyon beta modunda test edilmeye hazır. JFrog SaaS müşterileri için açık betada çığır açan bir gelişme olarak görülen JFrog Workers, hem JFrog'un hem de üçüncü taraf yürütme iş akışlarının yürütülmesi için sunucusuz bir ortam sağlar. Bu, özel komut dosyalarının daha güvenli bir şekilde birleştirilmesine ve yürütülmesine olanak tanır, böylece otomasyon sürecini güçlendirir ve geliştirici iş akışlarını güvenli bir şekilde bağlar.

Yukarıda belirtilen özelliklerin yanı sıra firmanın portföyünde, JFrog Xray'in PagerDuty ile entegrasyonunun bir parçası olarak sunulan PagerDuty Güvenlik Olay Uyarıları da bulunmaktadır. Bu, Datadog Log Analytics ile birlikte JFrog SaaS Müşterileri için Datadog ve Splunk'a kullanıma hazır günlük akışı için kullanılabilir. 4-23'te açık beta modunda piyasaya çıkması beklenen bu gelişmeler, firmayı rekabet avantajına taşıdı.

JFrog'un stratejiden sorumlu başkan yardımcısı Gal Marder'den şirketin büyüme stratejisi hakkında alıntı yapacak olursak, "Günümüzün yazılım ekosistemlerindeki artan karmaşıklık, geliştirici araçları arasında premium entegrasyonların geliştirilmesini zorunlu kıldı. Bu, yalnızca teslimat zaman çizelgesini iyileştirmede etkili olmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenliği etkilemeden, aynı zamanda hem geliştirme hem de üretim aşamalarını dikkate alarak yazılım tedarik zincirini korur." Ayrıca, bulutta güvenli bir şekilde geçiş yapmak ve yenilik yapmak isteyen müşterilere değer katmak amacıyla öğrenme potansiyelleri ve pazara açılma stratejileri konusunda iş ortaklarıyla daha fazla işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.

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