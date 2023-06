JetBrains a récemment annoncé que son environnement de développement intégré (IDE) pour l'automatisation des tests, Aqua, prend désormais en charge les frameworks d'automatisation des tests open-source largement utilisés, Playwright et Cypress. Cette mise à jour répond à une forte demande d'intégration de ces frameworks populaires de la part des utilisateurs.

Aqua a été présenté pour la première fois en novembre 2022 et fait actuellement l'objet d'un développement actif. Cet IDE polyvalent permet aux ingénieurs en assurance qualité (QA) de créer efficacement des tests automatisés d'interface utilisateur et d'API à l'aide d'un large éventail de langages de programmation, notamment Java, Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript et SQL. En outre, Aqua offre une assistance intelligente au codage pour rationaliser le processus de développement.

Dans sa version initiale, Aqua prenait en charge l'API Selenium et Selenide. En intégrant la prise en charge de Playwright et Cypress, JetBrains est désormais en mesure de fournir une solution de test plus complète et plus robuste à sa base d'utilisateurs.

Outre la prise en charge de Playwright et Cypress, la nouvelle version d'Aqua introduit un débogueur prêt à l'emploi, une meilleure compréhension du code et des fonctions spécifiques adaptées aux nouveaux frameworks.

Oscar Rodriguez, Product Marketing Manager de JetBrains Aqua, a fait part de son enthousiasme à propos de cette mise à jour : "Nous avons travaillé dur pour fournir un support de première classe pour les frameworks de test les plus populaires. Les ingénieurs en automatisation de tests qui ont déjà testé l'IDE nous ont contactés pour nous demander d'ajouter le support de Playwright et Cypress - et aujourd'hui nous sommes heureux d'annoncer que la nouvelle version d'Aqua inclut son support complet." Rodriguez a ajouté : "L'IDE est toujours en développement actif, et nous continuons à mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités et améliorations."

Compte tenu de la récente mise à jour de JetBrains Aqua, l'IDE devrait attirer davantage d'utilisateurs à la recherche de capacités de test améliorées. En mettant continuellement en œuvre des fonctionnalités essentielles, JetBrains vise à rester un acteur compétitif sur le marché de l'automatisation des tests, qui ne cesse de croître.