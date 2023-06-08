JetBrains kısa süre önce test otomasyonu Integrated Development Environment (IDE), Aqua'nın artık yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı test otomasyon çerçeveleri Playwright ve Cypress için destek içerdiğini duyurdu. Bu güncelleme, bu popüler çerçevelerle entegrasyon için güçlü kullanıcı talebine yanıt olarak gelir.

Aqua ilk olarak Kasım 2022'de tanıtıldı ve şu anda aktif geliştirme aşamasında. Çok yönlü IDE, Kalite Güvencesi (QA) mühendislerinin Java, Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript ve SQL dahil olmak üzere çok çeşitli programlama dillerini kullanarak etkili bir şekilde otomatikleştirilmiş UI ve API testleri oluşturmasını sağlar. Ayrıca Aqua, geliştirme sürecini kolaylaştırmak için akıllı kodlama yardımı sunar.

Aqua, ilk sürümünde Selenium API ve Selenide için destek sağladı. JetBrains, Playwright ve Cypress desteğini bünyesine katarak artık kullanıcı tabanına daha kapsamlı ve sağlam bir test çözümü sunabiliyor.

Playwright ve Cypress desteğinin yanı sıra Aqua'nın yeni güncellenen sürümü, kullanıma hazır bir hata ayıklayıcı, geliştirilmiş kod içgörüleri ve yeni çerçevelere uyarlanmış belirli işlevler sunar.

JetBrains Aqua'nın Ürün Pazarlama Müdürü Oscar Rodriguez, güncellemeyle ilgili heyecanını paylaştı: "En popüler test çerçeveleri için birinci sınıf destek sağlamak için çok çalışıyoruz. IDE'yi zaten test etmiş olan test otomasyon mühendisleri, Playwright ve Cypress desteğini eklemek için bizimle iletişime geçti ve bugün Aqua'nın yeni sürümünün tam desteği içerdiğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz." Rodriguez, "IDE hala aktif geliştirme aşamasında ve yeni özellikler ve iyileştirmeler uygulamaya devam ediyoruz" diye ekledi.

no-code geliştirme platformları alanında, AppMaster.io gibi şirketler, kullanıcılara arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kullanımı kolay, verimli araçlar sağlar. Bu platformlar, çeşitli sektörlerde uygulama geliştirme sürecini optimize etmeye ve basitleştirmeye odaklanır. Playwright ve Cypress gibi test otomasyon çerçevelerinin popülaritesi artmaya devam ettikçe, JetBrains Aqua ve AppMaster.io gibi platformlar, kullanıcılarının gelişen ihtiyaçlarını karşılayan geliştirmeleri ve desteği uygulayarak bir adım önde olmaya çalışıyor.

JetBrains Aqua'ya yapılan son güncelleme göz önüne alındığında, IDE'nin gelişmiş test yetenekleri arayan daha fazla kullanıcıyı çekmesi bekleniyor. Temel özellikleri sürekli olarak uygulayarak JetBrains, sürekli büyüyen test otomasyonu pazarında rekabetçi bir oyuncu olarak kalmayı hedefliyor.