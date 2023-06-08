أعلنت JetBrains مؤخرًا أن أتمتة الاختبار الخاصة بها ، بيئة التطوير المتكاملة (IDE) ، أكوا ، تتميز الآن بدعم أطر أتمتة الاختبار مفتوحة المصدر المستخدمة على نطاق واسع ، Playwright و Cypress. يأتي هذا التحديث استجابة لطلب المستخدم القوي للتكامل مع هذه الأطر الشائعة.

تم تقديم أكوا لأول مرة في نوفمبر 2022 وهي حاليًا قيد التطوير النشط. يتيح IDE متعدد الاستخدامات لمهندسي ضمان الجودة (QA) إنشاء اختبارات مؤتمتة لواجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات باستخدام مجموعة واسعة من لغات البرمجة ، بما في ذلك Java و Kotlin و Python و JavaScript و TypeScript و SQL. علاوة على ذلك ، تقدم Aqua مساعدة ذكية في البرمجة لتبسيط عملية التطوير.

في الإصدار الأولي ، قدم Aqua الدعم لـ Selenium API و Selenide. من خلال دمج دعم Playwright و Cypress ، أصبحت JetBrains الآن قادرة على تقديم حل اختبار أكثر شمولاً وقوة لقاعدة مستخدميها.

إلى جانب دعم Playwright و Cypress ، يقدم الإصدار المحدث حديثًا من Aqua مصحح أخطاء خارج الصندوق ورؤى تعليمات برمجية محسّنة ووظائف محددة مصممة خصيصًا للإطارات الجديدة.

شارك أوسكار رودريغيز ، مدير تسويق المنتجات في JetBrains Aqua ، حماسه بشأن التحديث: "لقد عملنا بجد لتوفير دعم من الدرجة الأولى لأطر الاختبار الأكثر شيوعًا. اتصل بنا مهندسو أتمتة الاختبار الذين اختبروا IDE بالفعل وطلبوا إضافة دعم Playwright و Cypress - واليوم نحن متحمسون للإعلان عن الإصدار الجديد من Aqua يتضمن دعمه الكامل. " وأضاف رودريغيز ، "لا يزال IDE قيد التطوير ، ونواصل تنفيذ الميزات والتحسينات الجديدة."

في مجال منصات التطوير no-code ، توفر شركات مثل AppMaster.io للمستخدمين أدوات سهلة الاستخدام وفعالة لإنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول والخلفية. تركز هذه الأنظمة الأساسية على تحسين وتبسيط عملية تطوير التطبيقات عبر مختلف الصناعات. مع استمرار ارتفاع شعبية أطر أتمتة الاختبار ، مثل Playwright و Cypress ، تسعى منصات مثل JetBrains Aqua و AppMaster.io للبقاء في الصدارة من خلال تنفيذ التطورات والدعم الذي يلبي الاحتياجات المتطورة لمستخدميها.

بالنظر إلى التحديث الأخير لـ JetBrains Aqua ، من المتوقع أن يجذب IDE المزيد من المستخدمين الذين يسعون إلى تحسين قدرات الاختبار. من خلال التطبيق المستمر للميزات الأساسية ، تهدف JetBrains إلى أن تظل لاعبًا تنافسيًا في سوق أتمتة الاختبار المتنامي باستمرار.