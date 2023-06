JetBrains heeft onlangs aangekondigd dat haar testautomatisering Integrated Development Environment (IDE), Aqua, nu ondersteuning biedt voor de veelgebruikte open-source testautomatiseringsframeworks Playwright en Cypress. Deze update is een antwoord op de sterke vraag van gebruikers naar integratie met deze populaire frameworks.

Aqua werd voor het eerst geïntroduceerd in november 2022 en is momenteel volop in ontwikkeling. De veelzijdige IDE stelt Quality Assurance (QA) engineers in staat om effectief geautomatiseerde UI- en API-tests te maken met behulp van een breed scala aan programmeertalen, waaronder Java, Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript en SQL. Bovendien biedt Aqua intelligente codeerhulp om het ontwikkelproces te stroomlijnen.

Bij de eerste release bood Aqua ondersteuning voor de Selenium API en Selenide. Door ondersteuning voor Playwright en Cypress te integreren, is JetBrains nu in staat om een uitgebreidere en robuustere testoplossing te leveren aan zijn gebruikers.

Naast de ondersteuning voor Playwright en Cypress introduceert de onlangs bijgewerkte versie van Aqua een out-of-the-box debugger, verbeterd code-inzicht en specifieke functies die zijn afgestemd op de nieuwe frameworks.

Oscar Rodriguez, Product Marketing Manager van JetBrains Aqua, deelde zijn enthousiasme over de update: "We hebben hard gewerkt om eersteklas ondersteuning te bieden voor de populairste testframeworks. De testautomatiseringsingenieurs die de IDE al hebben getest, hebben contact met ons opgenomen met de vraag om ondersteuning voor Playwright en Cypress toe te voegen - en vandaag zijn we verheugd om aan te kunnen kondigen dat de nieuwe versie van Aqua de volledige ondersteuning bevat." Rodriguez voegde eraan toe: "De IDE is nog steeds in actieve ontwikkeling en we blijven nieuwe functies en verbeteringen implementeren."

Op het gebied van no-code ontwikkelplatforms bieden bedrijven als AppMaster.io gebruikers gebruiksvriendelijke, efficiënte tools om backend-, web- en mobiele applicaties te bouwen. Deze platforms richten zich op het optimaliseren en vereenvoudigen van het app-ontwikkelingsproces in verschillende branches. Terwijl de populariteit van testautomatiseringsframeworks zoals Playwright en Cypress blijft stijgen, streven platforms zoals JetBrains Aqua en AppMaster.io ernaar om voorop te blijven lopen door verbeteringen en ondersteuning te implementeren die tegemoet komen aan de veranderende behoeften van hun gebruikers.

Gezien de recente update van JetBrains Aqua wordt verwacht dat de IDE meer gebruikers zal aantrekken die op zoek zijn naar verbeterde testmogelijkheden. Door voortdurend essentiële functies te implementeren, wil JetBrains een concurrerende speler blijven in de steeds groeiende markt van testautomatisering.