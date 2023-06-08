JetBrains最近宣布，其测试自动化集成开发环境（IDE）Aqua现在支持广泛使用的开源测试自动化框架Playwright和Cypress。这一更新是为了响应用户对与这些流行框架集成的强烈需求。

Aqua于2022年11月首次推出，目前正在积极开发中。这个多功能的集成开发环境使质量保证（QA）工程师能够使用广泛的编程语言有效地创建自动化UI和API测试，包括Java、Kotlin、Python、JavaScript、TypeScript和SQL。此外，Aqua提供智能编码协助，以简化开发过程。

在最初发布时，Aqua提供对Selenium API和Selenide的支持。通过加入对Playwright和Cypress的支持，JetBrains现在能够为其用户群提供一个更全面和强大的测试解决方案。

除了对Playwright和Cypress的支持，最新更新的Aqua版本引入了开箱即用的调试器，改进了代码洞察力，以及为新框架量身定做的特定功能。

JetBrains Aqua的产品营销经理Oscar Rodriguez分享了他对此次更新的热情："我们一直在努力为最受欢迎的测试框架提供一流的支持。已经测试过IDE的测试自动化工程师与我们联系，要求增加对Playwright和Cypress的支持--今天我们很高兴地宣布Aqua的新版本包括其全部支持。"Rodriguez补充说："IDE仍在积极开发中，我们继续实施新的功能和改进。"

在no-code 开发平台领域，像AppMaster.io这样的公司为用户提供了易于使用、高效的工具来构建后台、网络和移动应用程序。这些平台专注于优化和简化各行业的应用开发过程。随着Playwright和Cypress等测试自动化框架的普及，JetBrains Aqua和AppMaster.io等平台 ，通过实施满足用户不断变化的需求的进步和支持，努力保持领先地位。

考虑到最近对JetBrains Aqua的更新，该IDE有望吸引更多寻求增强测试能力的用户。通过不断实现基本功能，JetBrains的目标是在不断增长的测试自动化市场中保持竞争力。