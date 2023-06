A JetBrains anunciou recentemente que seu Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) de automação de testes, Aqua, agora oferece suporte para as estruturas de automação de testes de código aberto amplamente utilizadas, Playwright e Cypress. Esta atualização vem em resposta à forte demanda do usuário por integração com essas estruturas populares.

O Aqua foi apresentado pela primeira vez em Novembro de 2022 e está actualmente em desenvolvimento activo. O versátil IDE permite que os engenheiros de Garantia de Qualidade (QA) criem efetivamente testes automatizados de UI e API usando uma ampla variedade de linguagens de programação, incluindo Java, Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript e SQL. Além disso, o Aqua oferece assistência de codificação inteligente para simplificar o processo de desenvolvimento.

Na sua versão inicial, o Aqua oferecia suporte para a API do Selenium e o Selenide. Ao incorporar o suporte para Playwright e Cypress, a JetBrains pode agora fornecer uma solução de teste mais abrangente e robusta para a sua base de utilizadores.

Juntamente com o suporte para Playwright e Cypress, a versão recém-atualizada do Aqua apresenta um depurador pronto para uso, insights de código aprimorados e funções específicas adaptadas aos novos frameworks.

Oscar Rodriguez, Gestor de Marketing de Produto da JetBrains Aqua, partilhou o seu entusiasmo com a actualização: "Temos trabalhado arduamente para fornecer suporte de primeira classe para as estruturas de teste mais populares. Os engenheiros de automação de testes que já testaram o IDE nos contactaram pedindo para adicionar o suporte ao Playwright e ao Cypress - e hoje estamos entusiasmados em anunciar que a nova versão do Aqua inclui seu suporte completo." Rodriguez acrescentou: "O IDE ainda está em desenvolvimento activo e continuamos a implementar novas funcionalidades e melhorias."

No domínio das plataformas de desenvolvimento no-code, empresas como a AppMaster.io fornecem aos utilizadores ferramentas fáceis de usar e eficientes para construir aplicações backend, web e móveis. Estas plataformas centram-se na optimização e simplificação do processo de desenvolvimento de aplicações em vários sectores. À medida que a popularidade das estruturas de automatização de testes, como a Playwright e a Cypress, continua a aumentar, plataformas como a JetBrains Aqua e a AppMaster.io esforçam-se por se manter na vanguarda, implementando avanços e suporte que satisfaçam as necessidades em evolução dos seus utilizadores.

Considerando a recente actualização do JetBrains Aqua, espera-se que o IDE atraia mais utilizadores que procuram capacidades de teste melhoradas. Ao implementar continuamente funcionalidades essenciais, a JetBrains pretende continuar a ser um interveniente competitivo no mercado de automatização de testes em constante crescimento.