Компания JetBrains недавно объявила о том, что ее интегрированная среда разработки (IDE) Aqua, предназначенная для автоматизации тестирования, теперь поддерживает широко используемые фреймворки автоматизации тестирования с открытым исходным кодом Playwright и Cypress. Это обновление появилось в ответ на большой спрос пользователей на интеграцию с этими популярными фреймворками.

Aqua была впервые представлена в ноябре 2022 года и в настоящее время активно развивается. Универсальная IDE позволяет инженерам по обеспечению качества (QA) эффективно создавать автоматизированные тесты пользовательского интерфейса и API с использованием широкого спектра языков программирования, включая Java, Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript и SQL. Кроме того, Aqua предлагает интеллектуальную помощь в кодировании для оптимизации процесса разработки.

При первоначальном выпуске Aqua обеспечивала поддержку Selenium API и Selenide. Включив поддержку Playwright и Cypress, компания JetBrains теперь может предложить своей базе пользователей более комплексное и надежное решение для тестирования.

Наряду с поддержкой Playwright и Cypress, в обновленной версии Aqua появился встроенный отладчик, улучшенная аналитика кода и специальные функции, адаптированные к новым фреймворкам.

Оскар Родригес, менеджер по маркетингу продуктов JetBrains Aqua, поделился своим энтузиазмом по поводу обновления: "Мы много работали, чтобы обеспечить первоклассную поддержку самых популярных фреймворков для тестирования. Инженеры по автоматизации тестирования, которые уже протестировали IDE, обращались к нам с просьбой добавить поддержку Playwright и Cypress - и сегодня мы рады сообщить, что новая версия Aqua включает их полную поддержку". Родригес добавил: "IDE все еще находится в активной разработке, и мы продолжаем внедрять новые функции и улучшения."

В сфере платформ разработки no-code такие компании, как AppMaster.io, предоставляют пользователям простые в использовании, эффективные инструменты для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений. Эти платформы нацелены на оптимизацию и упрощение процесса разработки приложений в различных отраслях. Поскольку популярность фреймворков автоматизации тестирования, таких как Playwright и Cypress, продолжает расти, такие платформы, как JetBrains Aqua и AppMaster.io, стремятся оставаться впереди, внедряя усовершенствования и поддержку, отвечающие развивающимся потребностям своих пользователей.

Учитывая недавнее обновление JetBrains Aqua, ожидается, что IDE привлечет больше пользователей, которым нужны расширенные возможности тестирования. Постоянно внедряя важные функции, компания JetBrains стремится оставаться конкурентоспособным игроком на постоянно растущем рынке автоматизации тестирования.