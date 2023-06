JetBrains ha recentemente annunciato che il suo ambiente di sviluppo integrato (IDE) per l'automazione dei test, Aqua, ora supporta i framework di automazione dei test open-source più diffusi, Playwright e Cypress. Questo aggiornamento risponde alla forte richiesta degli utenti di integrazione con questi popolari framework.

Aqua è stato presentato per la prima volta nel novembre 2022 ed è attualmente in fase di sviluppo attivo. Il versatile IDE consente agli ingegneri di Quality Assurance (QA) di creare efficacemente test automatizzati di UI e API utilizzando un'ampia gamma di linguaggi di programmazione, tra cui Java, Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript e SQL. Inoltre, Aqua offre un'assistenza intelligente alla codifica per semplificare il processo di sviluppo.

Al suo rilascio iniziale, Aqua supportava Selenium API e Selenide. Incorporando il supporto per Playwright e Cypress, JetBrains è ora in grado di offrire alla propria base di utenti una soluzione di testing più completa e robusta.

Oltre al supporto per Playwright e Cypress, la nuova versione aggiornata di Aqua introduce un debugger out-of-the-box, migliori approfondimenti sul codice e funzioni specifiche per i nuovi framework.

Oscar Rodriguez, Product Marketing Manager di JetBrains Aqua, ha condiviso il suo entusiasmo per l'aggiornamento: "Abbiamo lavorato duramente per fornire un supporto di prima classe ai framework di testing più popolari. Gli ingegneri dell'automazione dei test che hanno già testato l'IDE ci hanno contattato chiedendo di aggiungere il supporto a Playwright e Cypress - e oggi siamo entusiasti di annunciare che la nuova versione di Aqua ne include il pieno supporto". Rodriguez ha aggiunto: "L'IDE è ancora in fase di sviluppo attivo e continuiamo a implementare nuove funzionalità e miglioramenti".

Nel campo delle piattaforme di sviluppo no-code, aziende come AppMaster.io forniscono agli utenti strumenti efficienti e di facile utilizzo per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. Queste piattaforme si concentrano sull'ottimizzazione e la semplificazione del processo di sviluppo delle applicazioni in vari settori. Mentre la popolarità dei framework di automazione dei test, come Playwright e Cypress, continua a crescere, piattaforme come JetBrains Aqua e AppMaster.io si sforzano di rimanere all'avanguardia implementando progressi e supporto che soddisfino le esigenze in evoluzione dei loro utenti.

Considerando il recente aggiornamento di JetBrains Aqua, si prevede che l'IDE attirerà un maggior numero di utenti alla ricerca di funzionalità di testing migliorate. Grazie alla continua implementazione di funzionalità essenziali, JetBrains mira a rimanere un attore competitivo nel mercato in continua crescita dell'automazione dei test.