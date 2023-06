Apple a récemment introduit la prise en charge des passkeys pour les Apple ID dans ses dernières bêtas pour iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma. Cette évolution significative signifie que les utilisateurs bêta des systèmes d'exploitation d'Apple peuvent se connecter en toute sécurité à tous les sites web et services pris en charge sans avoir besoin de mots de passe encombrants, simplement en utilisant les données biométriques de leur appareil.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de créer la clé d'accès sur un iPhone, un iPad ou un Mac. La clé est ensuite automatiquement synchronisée sur tous les appareils Apple de l'utilisateur, ce qui lui permet de se connecter en toute sécurité avec son identifiant Apple en utilisant les identifiants biométriques configurés sur ce système particulier. Les utilisateurs n'ont donc plus besoin de retenir et de saisir des mots de passe, ce qui simplifie le processus d'authentification et renforce la sécurité.

Avec la mise en œuvre à grande échelle des passkeys, les utilisateurs devraient être en mesure de les générer et de les utiliser sur des appareils autres qu'Apple pour se connecter avec leur identifiant Apple sans mot de passe. Cela inclurait les appareils Android et Windows, permettant aux utilisateurs des navigateurs Chrome et Edge d'accéder au système pratique d'authentification sans mot de passe.

