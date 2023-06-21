قدمت Apple مؤخرًا دعم مفاتيح المرور لمعرفات Apple ID في أحدث إصداراتها التجريبية لنظام التشغيل iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma. يعني هذا التطور الهام أن مستخدمي الإصدار التجريبي من أنظمة تشغيل Apple يمكنهم تسجيل الدخول بأمان إلى جميع مواقع الويب والخدمات المدعومة دون الحاجة إلى كلمات مرور مرهقة ، وذلك ببساطة عن طريق استخدام القياسات الحيوية في أجهزتهم.

للاستفادة من هذه الميزة ، كل ما هو مطلوب هو إنشاء مفتاح المرور على iPhone أو iPad أو Mac. سيتم بعد ذلك مزامنة مفتاح المرور تلقائيًا عبر جميع أجهزة Apple الخاصة بالمستخدم ، مما يسمح لهم بتسجيل الدخول بأمان باستخدام معرف Apple الخاص بهم باستخدام عمليات تسجيل الدخول البيومترية التي تم تكوينها على هذا النظام المحدد. هذا يلغي الحاجة إلى تذكر وإدخال كلمات المرور للمستخدمين ، وتبسيط عملية المصادقة وتعزيز الأمان.

من خلال التنفيذ الكامل لمفاتيح المرور ، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشائها واستخدامها على أجهزة غير تابعة لشركة Apple لتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بهم دون كلمة مرور. سيشمل ذلك أجهزة Android و Windows ، مما يتيح لمستخدمي متصفح Chrome و Edge الوصول إلى نظام المصادقة بدون كلمة مرور.

من منظور AppMaster.io ، يعمل تبسيط عملية المصادقة على تحسين التجربة العامة لكل من المطورين والمستخدمين لجميع الأنظمة الأساسية ، بما في ذلك النظام الأساسي بدون كود لـ AppMaster . يضيف هذا التحسين قيمة للمشاركين عبر مختلف القطاعات من خلال تحسين عملية تطوير التطبيق وضمان أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

نظرًا لأن الحلول low-code no-code تكتسب قوة دفع ، تزداد أهمية الحاجة إلى نظام مصادقة سلس وآمن ، وتنفيذ مفتاح مرور Apple ضمن أحدث أنظمة التشغيل الخاصة بها يعكس هذا الاتجاه. يعد دعم مفاتيح المرور لمعرفات Apple خطوة مثيرة للأمام ، مما يدل على تحرك الصناعة نحو حلول مصادقة فعالة وبدون كلمة مرور لجمهور أوسع.

يعد نظام المصادقة الآمن والمتكامل جيدًا مكونًا مهمًا في تطوير التطبيقات الحديثة. لضمان الأمان الأمثل وراحة المستخدم ، يجب على المطورين التفكير في اعتماد حلول بدون كلمات مرور مثل مفاتيح مرور Apple أو التقنيات المماثلة. من خلال القيام بذلك ، يمكنهم الاستفادة بشكل أفضل من الأنظمة الأساسية مثل AppMaster لبناء تطبيقات ويب وتطبيقات محمولة متطورة وآمنة مع الحد الأدنى من المخاطر الأمنية والتركيز على تجربة المستخدم.