Компания Apple недавно представила поддержку пасскейтов для Apple ID в своих последних бета-версиях iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma. Эта важная разработка означает, что пользователи бета-версий операционных систем Apple могут безопасно входить на все поддерживаемые веб-сайты и сервисы без необходимости вводить громоздкие пароли, просто используя биометрические данные своего устройства.

Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно создать пароль на iPhone, iPad или Mac. Затем пароль автоматически синхронизируется со всеми устройствами Apple пользователя, позволяя ему безопасно войти в систему с помощью Apple ID, используя биометрические логины, настроенные на конкретной системе. Это избавляет пользователей от необходимости запоминать и вводить пароли, упрощает процесс аутентификации и повышает безопасность.

После полномасштабного внедрения ключей пользователи смогут генерировать и использовать их на устройствах, не относящихся к Apple, для входа в систему с помощью Apple ID без пароля. Это будет касаться устройств на базе Android и Windows, а пользователи браузеров Chrome и Edge получат доступ к удобной системе аутентификации без пароля.

С точки зрения AppMaster.io, упрощение процесса аутентификации улучшает общий опыт как разработчиков, так и пользователей всех платформ, включая платформу no-code от AppMaster. Это улучшение приносит пользу участникам в различных секторах экономики, оптимизируя процесс разработки приложений и обеспечивая наилучший пользовательский опыт.

По мере того, как решения low-code и no-code набирают обороты, необходимость в бесшовной и безопасной системе аутентификации становится все более важной, и внедрение компанией Apple системы passskey в свои последние операционные системы повторяет эту тенденцию. Поддержка Passkeys для Apple ID является интересным шагом вперед, означающим движение отрасли к эффективным решениям аутентификации без пароля для более широкой аудитории.

Хорошо интегрированная, безопасная система аутентификации является важнейшим компонентом при разработке современных приложений. Для обеспечения оптимальной безопасности и удобства пользователей разработчикам следует рассмотреть возможность внедрения беспарольных решений, таких как пропускные ключи Apple или аналогичные технологии. Таким образом, они смогут лучше использовать такие платформы, как AppMaster, для создания современных, безопасных веб- и мобильных приложений с минимизированными рисками безопасности и акцентом на удобство пользователей.