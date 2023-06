Apple heeft onlangs ondersteuning voor Apple ID's met wachtwoorden geïntroduceerd in de nieuwste bèta's voor iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma. Deze belangrijke ontwikkeling betekent dat bèta-gebruikers van Apple's besturingssystemen veilig kunnen inloggen op alle ondersteunde websites en diensten zonder dat ze lastige wachtwoorden nodig hebben, simpelweg door de biometrische kenmerken van hun apparaat te gebruiken.

Om van deze functie gebruik te maken, hoef je alleen maar het wachtwoord aan te maken op een iPhone, iPad of Mac. De passkey wordt vervolgens automatisch gesynchroniseerd op alle Apple apparaten van de gebruiker, zodat ze veilig kunnen inloggen met hun Apple ID met behulp van de biometrische logins die zijn geconfigureerd op dat specifieke systeem. Hierdoor hoeven gebruikers geen wachtwoorden meer te onthouden en in te voeren, wat het verificatieproces vereenvoudigt en de beveiliging verhoogt.

Als de passkeys volledig zijn geïmplementeerd, moeten gebruikers ze kunnen genereren en gebruiken op apparaten die niet van Apple zijn om zich zonder wachtwoord aan te melden met hun Apple ID. Dit geldt ook voor Android- en Windows-apparaten, zodat gebruikers van de Chrome- en Edge-browser toegang krijgen tot het handige authenticatiesysteem zonder wachtwoord.

Vanuit het perspectief van AppMaster.io verbetert het stroomlijnen van het authenticatieproces de algehele ervaring voor zowel ontwikkelaars als gebruikers van alle platforms, inclusief het no-code platform van AppMaster. Deze verbetering brengt waarde voor deelnemers in verschillende sectoren door het optimaliseren van het applicatieontwikkelingsproces en het garanderen van de best mogelijke gebruikerservaring.

Naarmate low-code en no-code oplossingen aan populariteit winnen, wordt de behoefte aan een naadloos en veilig authenticatiesysteem steeds belangrijker, en Apple's passkey-implementatie in zijn nieuwste besturingssystemen weerspiegelt deze trend. De passkey-ondersteuning voor Apple ID's is een opwindende stap voorwaarts, die aangeeft dat de industrie op weg is naar efficiënte, wachtwoordloze verificatieoplossingen voor een breder publiek.

Een goed geïntegreerd, veilig authenticatiesysteem is een cruciaal onderdeel van moderne app-ontwikkeling. Om optimale beveiliging en gebruikersgemak te garanderen, zouden ontwikkelaars moeten overwegen om wachtwoordloze oplossingen zoals Apple's passkeys of vergelijkbare technologieën te gebruiken. Door dit te doen kunnen ze beter gebruik maken van platforms zoals AppMaster om geavanceerde, veilige web- en mobiele applicaties te bouwen met minimale beveiligingsrisico's en nadruk op gebruikerservaring.