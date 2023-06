Apple ha recentemente introdotto il supporto per le passkeys per gli Apple ID nelle sue ultime beta per iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma. Questo importante sviluppo significa che gli utenti beta dei sistemi operativi Apple possono accedere in modo sicuro a tutti i siti web e i servizi supportati senza dover utilizzare password ingombranti, semplicemente utilizzando la biometria del proprio dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, è sufficiente creare la passkey su un iPhone, iPad o Mac. La chiave si sincronizzerà automaticamente su tutti i dispositivi Apple dell'utente, consentendogli di accedere in modo sicuro con il proprio ID Apple utilizzando i login biometrici configurati su quel particolare sistema. Questo elimina la necessità di ricordare e inserire le password per gli utenti, semplificando il processo di autenticazione e migliorando la sicurezza.

Con l'implementazione su larga scala dei passkeys, gli utenti dovrebbero essere in grado di generarli e utilizzarli su dispositivi non Apple per accedere con il proprio ID Apple senza password. Ciò includerà i dispositivi Android e Windows, consentendo agli utenti dei browser Chrome ed Edge di accedere al comodo sistema di autenticazione senza password.

