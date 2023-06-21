Apple, yakın zamanda iOS 17, iPadOS 17 ve macOS Sonoma için en son beta sürümlerinde Apple Kimlikleri için geçiş anahtarı desteğini kullanıma sundu. Bu önemli gelişme, Apple işletim sistemlerinin beta kullanıcılarının, yalnızca cihazlarının biyometrisini kullanarak, hantal parolalara ihtiyaç duymadan, desteklenen tüm web sitelerinde ve hizmetlerde güvenli bir şekilde oturum açabilecekleri anlamına geliyor.

Bu özellikten yararlanmak için tek gereken geçiş anahtarını bir iPhone, iPad veya Mac'te oluşturmaktır. Parola daha sonra kullanıcının tüm Apple aygıtlarında otomatik olarak eşitlenir ve söz konusu sistemde yapılandırılmış biyometrik oturum açma bilgilerini kullanarak Apple Kimlikleri ile güvenli bir şekilde oturum açmalarına olanak tanır. Bu, kullanıcılar için şifreleri hatırlama ve girme ihtiyacını ortadan kaldırarak, kimlik doğrulama sürecini basitleştirir ve güvenliği artırır.

Parolaların tam ölçekli uygulanmasıyla, kullanıcılar parola olmadan Apple kimlikleriyle giriş yapmak için bunları oluşturabilmeli ve Apple dışı cihazlarda kullanabilmelidir. Bu, Chrome ve Edge tarayıcı kullanıcılarının uygun şifresiz kimlik doğrulama sistemine erişmesini sağlayan Android ve Windows cihazlarını içerir.

AppMaster.io perspektifinden, kimlik doğrulama sürecini kolaylaştırmak, AppMaster'ın kodsuz platformu da dahil olmak üzere tüm platformların hem geliştiricileri hem de kullanıcıları için genel deneyimi geliştirir. Bu iyileştirme, uygulama geliştirme sürecini optimize ederek ve mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sağlayarak farklı sektörlerdeki katılımcılara değer katar.

low-code ve no-code çözümler ilgi gördükçe, sorunsuz ve güvenli bir kimlik doğrulama sistemine duyulan ihtiyaç giderek daha önemli hale geliyor ve Apple'ın en son işletim sistemlerinde geçiş anahtarı uygulaması bu eğilimi yansıtıyor. Apple Kimlikleri için geçiş anahtarı desteği, ileriye doğru atılmış heyecan verici bir adımdır ve endüstrinin daha geniş bir hedef kitle için verimli, parolasız kimlik doğrulama çözümlerine doğru ilerlediğini gösterir.

İyi entegre edilmiş, güvenli bir kimlik doğrulama sistemi, modern uygulama geliştirmede çok önemli bir bileşendir. En iyi güvenliği ve kullanıcı rahatlığını sağlamak için geliştiriciler, Apple'ın geçiş anahtarları veya benzer teknolojiler gibi parolasız çözümleri benimsemeyi düşünmelidir. Bunu yaparak, en aza indirilmiş güvenlik riskleri ve kullanıcı deneyimine önem veren son teknoloji, güvenli web ve mobil uygulamalar oluşturmak için AppMaster gibi platformları daha iyi kullanabilirler.