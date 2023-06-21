苹果公司最近在iOS 17、iPadOS 17和macOS Sonoma的最新测试版中引入了对Apple ID的passkeys支持。这一重大发展意味着苹果操作系统的测试版用户可以安全地登录所有支持的网站和服务，不需要繁琐的密码，只需使用他们设备的生物识别技术。

要利用这一功能，只需要在iPhone、iPad或Mac上创建密码。然后，该密码将在用户的所有苹果设备上自动同步，允许他们使用在该特定系统上配置的生物识别登录，安全地用他们的苹果ID登录。这消除了用户记忆和输入密码的需要，简化了认证过程，提高了安全性。

随着通行证的全面实施，用户应该能够在非苹果设备上生成并使用通行证，以便在没有密码的情况下用他们的苹果ID登录。这将包括安卓和Windows设备，使Chrome和Edge浏览器用户能够访问方便的无密码认证系统。

从AppMaster.io 的角度来看，简化认证过程可以增强所有平台的开发者和用户的整体体验，包括AppMaster的无代码平台。这种改进通过优化应用开发过程和确保最佳的用户体验，为不同领域的参与者带来价值。

随着low-code 和no-code 解决方案的普及，对无缝和安全的认证系统的需求变得越来越重要，而苹果公司在其最新操作系统内实施的Passkey也响应了这一趋势。对Apple ID的Passkeys支持是一个令人兴奋的进步，标志着该行业正朝着为更多人提供高效、无密码认证解决方案的方向发展。

一个整合良好、安全的认证系统是现代应用开发中的一个重要组成部分。为确保最佳的安全性和用户便利性，开发者应考虑采用无密码解决方案，如苹果的密码或类似技术。通过这样做，他们可以更好地利用像AppMaster这样的平台来建立尖端的、安全的网络和移动应用程序，将安全风险降到最低，并强调用户体验。